Radka Maxová, jediná europoslankyně z jihu Čech. Doma se vzdá funkcí

Mezi 21 europoslanci z České republiky mají nově svého zástupce i Jihočeši, kteří byli nyní bez tváře v Bruselu. Je to poslankyně a předsedkyně sociálního výboru Radka Maxová z hnutí ANO. O přízeň voličů se ucházela ze čtvrtého místa kandidátky a získala 11 286 přednostních hlasů, což je třetí nejvyšší počet kroužků na seznamu nominantů ANO.

Přímo v Táboře získala 21,28 procenta přednostních hlasů, zatímco jednička kandidátky ANO Dita Charanzová pouze 9,85 procenta. „Vnímám velkou podporu voličů hnutí ANO a úspěch to je, protože jsme posílili o dva mandáty. Oproti českému parlamentu je práce v europarlamentu rozdílná, ale i tam bych se ráda zapojila do sociální politiky,“ řekla Maxová, která prozatím dál nastupuje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vyčkává na informace o svolání nového europarlamentu.

„Z nové práce obavy nemám, bude to však těžší skloubit s rodinným životem. Přece jen, mladší třináctiletý syn potřebuje dohled,“ podotkla Maxová.

Až se oficiálně stane novou europoslankyní, ve sněmovní lavici ji nahradí podle posledních výsledků parlamentních voleb vysokoškolský student Ondřej Babka (25 let) z Husince na Prachaticku, který je zároveň neuvolněným radním města pro kulturu. Maxová zároveň potvrdila, že se vzdá i funkce zastupitelky města Tábora a také Jihočeského kraje.

Letošní volby do europarlamentu přitáhly na jihu Čech 28,99 procenta voličů, což je výsledek mírně nad republikovým průměrem, který byl 28,72 procenta. Ve srovnání s účastí před pěti lety přišlo k volebním urnám o třetinu víc Jihočechů – v roce 2014 jich hlasovalo pouze 17,75 procenta, a kraj byl tehdy dokonce pod tristním celostátním průměrem 18,20 %.

Ti, co volit přišli, hlasovali podobně jako lidé ve zbytku republiky. Největší přízni se těšili kandidáti hnutí ANO, na druhém místě skončila ODS a na třetím Piráti. Z okresních měst získalo ANO největší podporu ve Strakonicích, a to 27,27 procenta hlasů. Občanští demokraté měli jako druzí největší úspěch z okresních měst v Českém Krumlově, kde je volilo 16,88 procenta lidí.

Jak volili Jihočeši ANO 2011: 21,52

ODS: 14,44

Piráti: 13,73

STAN a TOP 09: 11,34

SPD: 9,27

KSČM: 7,79

KDU-ČSL: 6,63

Pozn.: V tabulce jsou jen strany, které překročily pět procent.

„Jsme čtvrtý nejlepší kraj ve výsledcích ODS v republice za Prahou, Středočeským a Plzeňským krajem. Trochu to potvrzuje parlamentní volby a ukazuje, že jsme nejsilnější opoziční strana, která je vedle Pirátů schopná kandidovat samostatně. Navíc se nepotvrdily prognózy, že skončíme až za Piráty,“ popsal předseda jihočeské ODS Martin Kuba.

Občanští demokraté měli na jihu Čech v eurovolbách navrch v pěti okresních městech, v Jindřichově Hradci a v Táboře však skončili za Piráty. „Výsledky hodnotím pozitivně, zase jsme v procentech narostli. Důležité také je, že už nás podporují i starší lidé, přestože převládají mladší voliči. ODS jsme předstihli na celém Jindřichohradecku i Táborsku, nejen v okresních městech,“ popsal poslanec a předseda krajského sdružení Pirátů Lukáš Kolářík.

Vládní ČSSD se vůbec do nového europarlamentu nedostala. Příznivce si zachovala hlavně na Jindřichohradecku, do Bruselu by její kandidáty poslali voliči například v Jindřichově Hradci, kde získala 5,52 procenta hlasů, v Nové Bystřici 5,76 procenta a v Českých Velenicích 9,61 procenta.

„Evropské volby nejsou krajské, nicméně je to velkou výstrahou, abychom začali přemýšlet o tom, jestli politika sociální demokracie přináší správná témata pro voliče. Výsledky mě nepřekvapily, myslím, že je to logické vyústění situace, kdy strana hledá ideová východiska. A to pro voliče zajímavé není,“ konstatovala hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).