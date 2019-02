Řidiči tu umírali, teď se nebezpečná křižovatka promění za 400 milionů

Ředitelství silnic a dálnic už má stavební povolení a připravuje výběrové řízení na zhotovitele. „Odhad stavebních nákladů se pohybuje okolo 408 milionů korun,“ zmínila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Křižovatka má na svědomí několik tragických nehod. Křížení jednotlivých větví je totiž nepřehledné. „V tomto místě se velmi zvýší bezpečnost. Odpadnou kolizní místa. Auta jedoucí od Rychnova na Liberec nebudou přejíždět protijedoucí jízdní pruh. Bude tam mimoúrovňové odbočení,“ nastínil jednu z výhod nové úpravy vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp.

Řidiči odbočovali do protisměru

Zejména řidiče neznalé místních poměrů mate nelogické najíždění na Liberec ve směru od Rychnova. Nájezd není na pravé straně, jak by se dalo čekat. Část z nich tak jede omylem do Hodkovic. Řidičské chyby tu ale končily i smrtelně. Při několika fatálních omylech řidiči odbočovali do protisměru a čelně se srazili s auty, která jela od Hodkovic.

Zvětšit se má i malý poloměr vratného oblouku při odbočení od Liberce na Jablonec. Stavba rovněž narovná nevyhovující poloměr oblouku na hlavním tahu z 275 metrů, na 375 metrů.

„I když je tam snížena rychlost na devadesát kilometrů v hodině, řidiči bezpečně nevidí, co je za zatáčkou. Problém se týká hlavně rychlého jízdního pruhu,“ vysvětlila před časem Ledvinová. „Upraveny budou všechny směrové větve k plynulejší a bezpečnější jízdě.“

Součástí stavby budou dva nové mosty, opěrné i zárubní zdi, armované svahy, úprava odvodnění celé křižovatky a úprava části dnešní cyklostezky. O dopravních omezeních zatím ŘSD neinformovalo.

Stávající mimoúrovňová křižovatka Rádelský Mlýn je v původním provedení z roku 1973. Šlo o křižovatku silnice I. třídy se silnicí II. třídy. Dnes se přitom jedná o křižovatku dvou silnic I. třídy. Úsek je součástí mezinárodní silnice E442.