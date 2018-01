Mladí puškaři míří do Uherského Brodu z celé země, mají široké uplatnění

„Nebude to nová třída, ale čtyři volná místa v každém z ročníků. Studenti k nám totiž nepřicházejí jen na začátku, ale také v průběhu celého studia,“ uvedl ředitel školy Ladislav Kryštof.

V ročníku otvírají vždy jednu třídu, ta nyní bude mít možnost přijmout až 34 studentů.

Jde o specifický obor a brodská škola, která má víc než osmdesátiletou tradici, jej nabízí jako jediná v zemi. Nejbližší další možnost studovat obor se zaměřením na zbraně je v Brně, tam ale ho otvírají jen jako tříletý, tedy učební.

Škola proto eviduje velký počet žádostí o přestupy napříč ročníky i republikou.

„Zájem je obrovský a dlouhodobý. Kdybychom přidali celou třídu, naplnila by se. Ale to už bychom se do školy nevešli,“ dodal Kryštof.

Absolventy láká zbrojovka, armáda, policie i státní správa

Kapacita činí 400 studentů a navýšením míst ve třídách se dostane na samou hranici.

„Obor má jednoznačně nadregionální působnost, proto jsme místa přidali. Toto řešení nemá vliv na schválený počet otvíraných tříd,“ doplnil krajský radní pro školství Petr Gazdík.

Kromě maturitního oboru technik–puškař nabízí škola i učební obor puškař. I ten je naplněný a zájem pracovního trhu převyšuje počty absolventů, kteří mají jak tradiční strojírenské vzdělání, tak i specializaci pro zbrojní průmysl a praxi přímo z uherskobrodské České zbrojovky.

Možnost uplatnění je tak širší, absolventy láká například armáda i policejní složky. Během studia si totiž mohou udělat zbrojní průkaz, jakmile dosáhnou plnoletosti. Mají ho tedy o tři roky dřív než zbytek populace. Pracovat mohou i ve státní správě v oblasti zbraní a střeliva, ve zkušebnictví či opravách.