Hostinné i Trutnov budou lákat cyklisty na pumptrack, trať s vlnami

V květnu radnice v Hostinném začne budovat nedaleko historického centra sportoviště s oválnou pumptrackovou tratí, které v posledních letech zažívají velký boom.

Podobné sportoviště do léta postaví také Trutnov, bude součástí nového skate parku u koupaliště.

Hostinská radnice má po dvou letech administrativních příprav všechna potřebná povolení a už vypsala výběrové řízení na dodavatele. Areál pro cyklisty, inline bruslaře a jezdce na koloběžkách začne růst během května a do konce června by měl být hotov.

Centrem bude 117 metrů dlouhá oválná dráha, zvaná pumptrack, s vlnami a klopenými zatáčkami, kterou je možné projet bez šlapání „pumpováním“. Stavaři vymodelují vlny a zatáčky ze zeminy, povrch bude asfaltový.

„Pumptracky jsou dnes velice atraktivní. Pro mládež je to ideální místo, kde se mohou naučit ovládat kolo. Hostinné má téměř 4,5 tisíce obyvatel a takovéto sportoviště si určitě zaslouží. Ti, kteří se o to zajímají, musejí dnes jezdit do okolních měst. Bude to určeno hlavně pro mládež, ale na pumptracku si zajezdí každý,“ řekl hostinský místostarosta Petr Kesner (Hostinné žije!).

Pumptrack je například ve Vrchlabí, skate parky se nacházejí v Trutnově, Úpici, Mostku nebo ve Dvoře Králové nad Labem.

V blízkosti hlavní dráhy budou dvě menší, celková délka dosáhne 236 metrů. Celý areál nabídne 13 zatáček a 45 vln. Kromě asfaltového pumptracku zde vyroste 75 metrů dlouhý hliněný trail a trať se třemi až dvoumetrovými skoky. Budou zde také jednoduché dřevěné překážky pro základní trénink. Areál bude volně přístupný 24 hodin denně.

Areál bude kousek od Labské stezky i od vlaku

Travnatý prostor mezi vlakovou zastávkou a vysokým komínem bývalé kotelny papíren radnice vybrala záměrně.

„Nachází se v centru, je dobře dostupný pro zájemce, kteří přijedou vlakem. Kousek odsud vede Labská stezka. Navíc v katastru Hostinného není příliš vhodných míst, kde by se pumptrack dal realizovat,“ poznamenal místostarosta.

Stavba vyjde na zhruba milion korun. Město využije vlastní materiál, třeba certifikovanou zeminu, která zbyla po rekonstrukci Nádražní ulice, a tím sníží celkové náklady.

U koupaliště v Trutnově chystají areál s širším záběrem

V létě bude hotový také nový multifunkční skate park s překážkami různých obtížností a navazující asfaltovou pumptrackovou tratí u letního koupaliště v Trutnově. Jeho zaměření bude širší.

„Na své by si měli přijít nejen jezdci BMX a MTB, ale především vyznavači skateboardingu a freestyle koloběžek. Centrum by mělo mít jasná pravidla s otevírací dobou, správce, a dokonce i testovací centrum s půjčovnou a servisem. To vše v návaznosti na cyklostezku, která vede okolo koupaliště,“ vysvětlil Petr Gaisler, jednatel městské společnosti Mebys, která provozuje trutnovská sportoviště.

Trutnov se pro bikery v poslední době stává vyhledávanou destinací. Čím dál větší věhlas si získává rozrůstající se síť lesních terénních stezek pro horská kola, které mezi Lhotou a Bohuslavicemi od roku 2014 buduje spolek nadšenců Trutnov Trails.

V okolí Čížkových kamenů za tři roky postavili téměř 20 kilometrů trailů, v budoucnu by se celková délka měla rozrůst o dalších 40 kilometrů, čímž by se areál zařadil mezi tři nejlepší MTB rezorty u nás. Traily zahájily sezonu na konci března.

O podobném využití cest v městských lesích, byť v mnohem menším měřítku, uvažuje také Hostinné. Podle místostarosty by zde mohly vzniknout kratší, zhruba 200 metrů dlouhé traily. „Nabízí se možnost upravit rýhy a rygoly, které v lesích vznikly po těžbě dřeva, a využít je pro ježdění na horských kolech,“ naznačuje Petr Kesner.