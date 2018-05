Sobotní půlmaraton zavře centrum Karlových Varů pro auta i autobusy

Jak půlmaraton uzavře Karlovy Vary pátek 18. 5. od 18.00 hodin do soboty 19. 5. do 24.00 hodin: nábřeží Osvobození s podmínkou zachování průjezdu autobusů MHD 18. 5. do 20.00 hodin sobota 19. 5. od 15.30 do 17.00 hodin: I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní

od 16.30 do 22.00 hod.: I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní Dr. D. Bechera (část od křižovatky Moskevská po křižovatku s ul. T. G. Masaryka), Festivalový most, Divadelní náměstí, Horova, Mariánskolázeňská, Mírové nám., Mlýnské nábřeží, Moskevská, nám. Republiky, Nová louka, Slovenská, Stará louka, Šumavská, T. G. Masaryka, Varšavská, Západní, Tuhnický most Možnosti vjezdu a výjezdu: Lokalita Tuhnice – výjezd bude možný od 19.30 h po trase Krymská, Charkovská, Západní směr Chebský most.



Lokalita Západní – v době od 17.00 do 20.30 nebude možný výjezd/vjezd z komunikace od KV ARENY.



Lokalita Krále Jiřího – vjezd bude možný přes ulici Dr. Davida Bechera (příčný přejezd na pokyn příslušníka Policie ČR) – Jaltská – Dr. Engla (příčný přejezd na pokyn příslušníka policie ČR) – náměstí Republiky – Chebský most.



Lázeňské území - z celého vnitřního lázeňského území nebude možný výjezd/vjezd od 17.00 do 22.00 hodin.



Autobusy MHD a linkové dopravy budou během uzavírky vjíždět a vyjíždět na zastávky Karlovy Vary, terminál za asistence policistů pouze přes Chebský most. Zastávka Karlovy Vary, tržnice bude sloužit pouze pro MHD.



Uzavírky se dotknou linky MHD číslo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 18, 23, vyhlídkové linky 91 a autovláčku. Více na webu Dopravního podniku Karlovy Vary na adrese www.dpkv.cz