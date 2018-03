Českobudějovický půlmaraton: závod, ale i plné hotely a utracené miliony

„Zaměříme se víc na štafety“ Každý ročník půlmaratonu v Českých Budějovicích musí být něčím odlišný, aby stále lákal. Při tom sedmém budou místo elitních běžců z Afriky více na očích špičkoví evropští a čeští atleti. „Rozhodli jsme se pro nový směr. Třeba jednou objevíme nového Emila Zátopka,“ říká s úsměvem, ale bez nadsázky Tomáš Coufal, technický manažer závodu. Znamená nová strategie, že v Budějovicích už nebudou běžci z Keni či Etiopie?

To určitě neznamená, jen jich nepřijedou celé skupiny, ale budou to spíš jednotlivci. I v Evropě máme skvělé atlety, které chceme představit. Konkrétní jména budeme zveřejňovat později. Naopak jste zmínil jméno známého badmintonisty Petra Koukala, který má složit štafetu.

Letos se v Budějovicích chceme více zaměřit také na sportovní celebrity a on je nyní tím hlavním zástupcem. Budeme více porovnávat jednotlivé štafety. Určitě bude zajímavé sledovat souboje mezi hokejisty, fotbalisty a dalšími sportovci. Naše pozornost na štafety by se měla odrazit i v televizním přenosu. Půlmaraton je masová záležitost. Jak je složité najít stovky dobrovolníků, kteří pomáhají s organizací?

Spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou, která nám s náborem hodně pomáhá. Takže s tím velké komplikace nejsou. I přes oblibu akce, ne každý obyvatel má radost z toho, že se na čas omezí doprava a některé ulice jsou uzavřené. Budou všichni o omezeních vědět s předstihem?

Stejně jako loni chystáme distribuci letáků s informacemi o závodě do schránek obyvatel dotčených akcí. Před rokem také dobře zafungoval městský rozhlas, který by se mohl opět využít.