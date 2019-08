Ptení odřízlo kamiony se dřevem od nádraží, poslalo je křižovat Prostějov

Když před více než deseti lety obec Ptení na Prostějovsku zdarma přebírala od kraje místní silnici k nádraží, šlo o málo využívanou sto padesát metrů dlouhou cestu s pár domky. Před dvěma lety však ptenská pila oplotila do té doby fungující cestu na železniční překladiště, a přetížené kamiony se dřevem tak začaly jezdit po zmíněné místní komunikaci.

Stačilo pár měsíců a bylo jasné, že cesta stavěná na malý provoz nemůže obrovské zatížení vydržet. Nyní zde proto úřady kamiony úplně zakázaly.

„Zpráva odborné společnosti uvádí, že na úseku ulice k nádraží je porušení vozovky klasifikováno jako havarijní. Také únosnost vozovky je pro dané zatížení lokálně nedostatečná,“ rozhodl o zákazu vjezdu aut nad 7,5 tuny vedoucí odboru dopravy na prostějovském magistrátu Miroslav Nakládal.

A strhla se bouře. Kamiony se dřevem totiž musí zajíždět až do Prostějova, kde je další železniční překladiště, a to přináší komplikace.

Starosta Ptení Jiří Porteš vysvětluje, že nebyla jiná možnost. „Cestou začaly jezdit plně naložené padesátitunové kamiony a silnice se začala propadat. Podle znaleckého posudku tam není žádné podloží, není to cesta stavěná pro těžký provoz. Jsou tam však veškeré sítě, plyn, voda i kanalizace a měli jsme obavy, aby se něco nestalo, aby něco neprasklo. Nic jiného nešlo dělat,“ tvrdí.

Kamiony mířící na prostějovské nádraží pojedou přes celé město

Dřevařské firmy, vojenské lesy, železničáři i správa železnic však zuří. Tvrdí, že doplácí na zanedbanou údržbu jedné komunikace.

„Nákladní dopravci musí nyní dřevo překládat v Prostějově. Proti rozhodnutí o veřejné vyhlášce chystáme podat žádost o přezkoumání k příslušnému krajskému úřadu,“ prohlásil mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

Podle Petra Pořízku z firmy Dřevo-Málek je zákaz nešťastný pro všechny. „My máme zkomplikovanou dopravu po železnici a musíme hledat náhradní cesty. Vše se tím zpomaluje. Pokud se však nebude postupovat rychle, bude to mít vliv na šíření kůrovce,“ varuje.

V Prostějově se teď děsí, že přeprava dřeva zhorší už tak nedobrou dopravní situaci ve městě.

„Už je tady kamionů dost, a když další pojedou z Ptení k hlavnímu nádraží, musí jet přes celé město a to bude obyvatele hodně obtěžovat,“ obává se náměstkyně primátora Prostějova odpovědná za dopravu Alena Rašková.

Je to konkurenční boj, říká náměstkyně. Firma to odmítá

Před pár dny se proto byla ve Ptení osobně podívat. Chyb se podle ní stalo víc. Například kamiony neměly jezdit tak přetížené a SŽDC nemusela zrušit všechna ostatní překladiště. Podle Raškové jde také trochu o konkurenční boj, protože místní pila, která oplotila původní příjezdovou cestu, je schopná hodně dřeva zpracovat, a tak nemá moc zájem, aby se vozilo jinam.

To však šéf ptenské pily Javořice Jan Vařeka jednoznačně odmítl. „Přes náš areál, kde máme i prodejnu, se dříve automaticky jezdilo na nádraží, ale protože jsme opakovaně řešili po nocích rozkradené dřevo, tak jsme náš areál museli oplotit,“ vysvětlil Vařeka.

Podle něj je za současné kůrovcové kalamity opravdu potřeba co nejrychleji dostat dřevo z lesa, proto pila nabídla, že přes svůj areál umožní průjezd. Dokonce na své náklady v plotu postavila bránu.

„Chceme se domluvit na nějakém režimu a systému, kdy bychom za malou úplatu umožnili nakládání na železnici, aby překladiště nebylo odříznuté od světa,“ přiblížil Vařeka.

Nemůžeme dopustit, aby nám kamiony zničily sítě, brání se Ptení

Starosta Ptení Porteš zároveň ubezpečuje, že obec by chtěla místní komunikaci k nádraží opravit, aby se tam kamiony mohly vrátit, ale nemá na to peníze.

„Tuto cestu jsme chtěli vrátit kraji, ale už ji nikdo nechce. V obci máme další zdevastované cesty, kudy jezdí kamiony se dřevem a kde bydlí daleko víc lidí. Nevíme, kam dřív skočit, která cesta je prioritní a kterou dřív opravit. Letos spravujeme hned dvě komunikace a kromě toho máme i další investice,“ shrnul starosta.

„My chceme, aby šlo dřevo po železnici, ale nemůžeme dopustit, aby nám kamiony zničily sítě,“ dodal.

Prostějov teď kvůli vyřešení problému pomůže Ptení s vyhledáním dotačních programů, které by opravu pokryly. Náměstkyně primátora Rašková už doporučila experta pro sestavení žádosti o dotaci, a projektanta, který je schopen připravit projekt do konce letoška. Za této situace by Ptení mohlo získat na opravu cesty až 90 procent dotací.