OBRAZEM: I během března krmte ptáky, uvidíte rarity, nabádají ornitologové

18:46

Stačí nasypat do krmítka. Když bude mít člověk štěstí, může pozorovat vzácné druhy ptáků, které jindy spatřit nelze. Letošní zimu jich do Zlínského kraje zavítalo hned několik a ornitologové radí, aby jim lidé podávali potravu až do konce března.