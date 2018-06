Lesní hospodář plní novorolské lesy novými ptačími budkami

„Ve spolupráci s místním truhlářem jsme vyrobili první sérii budek, které se používají pro to nejdrobnější doupné ptactvo, což jsou sýkorky modřinky, šoupálci nebo sýkora uhelníček,“ vysvětlil Doležal.

Jedná se o drobné ptactvo, které není schopné konkurovat větším opeřencům, jako je sýkora koňadra nebo brhlík. „Pro ty se musí udělat otvor menší a musí se zabezpečit proti tomu, aby ho větší ptáci nevyklovali. Automaticky a velmi rychle by totiž budky obsadili a nepustili tam ty menší druhy,“ popsal Doležal.

Podle lesního hospodáře by pak malá sýkorka neměla šanci a neubránila by se. „Když nebude mít šanci zahnízdit, tak se bude muset přesunout na horší stanoviště, kde je větší vliv predace, takže by mohla přijít o snůšku,“ vysvětlil.

Aby tomuto nežádoucímu efektu zabránil, dovybavil budky tak, aby do nich straka nebo sojka nemohly vyklovat větší otvor a udělat si z hnízda spižírnu. „Tyto ochrany se na budky přidají a potom už se jen zjara nainstalují. Na konci února a na začátku března to úplně stačí,“ dodal.

Mezi další obyvatele patří i párek kachen, který se už uhnízdil na rybníku Ve vrbičkách.

Tím ale ptačí výstavba v lese nekončí. „Na podzim truhlář zhotoví dalších zhruba čtyřicet budek pro větší sýkorky, brhlíky a všechno, co si tam zaleze. Ty promíchám mezi budky, které tady už jsou. Chceme, aby byly veřejnosti blíž,“ sdělil Doležal s tím, že na domky pro opeřence lidé narazí nejen na lesní cestě, ale i u cyklostezky.

Šest speciálních budek vzniklo i pro netopýry, a to hned při kraji lesa. „Rádi vyhledávají stěny porostu, kde hledají hmyz,“ řekl Doležal.

V rámci péče o opeřence spolupracuje Lubomír Doležal i s místní školou. „Každá třída má svou budku, kde poznává, jaký pták tam hnízdí, jaký je jeho rodokmen a jaké má potřeby,“ popsala starostka Jitka Pokorná.