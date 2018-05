Veterináři na Zlínsku po měsíci zrušili opatření kvůli pseudomoru drůbeže

V Šanově se 13. dubna objevila nákaza u chovatele, který nahlásil úhyn jedenácti slepic. Ukázalo se, že pošly kvůli pseudomoru, takzvané Newcastleské nemoci, jež v Česku byla naposledy před 20 lety (viz též U české drůbeže se po dvaceti letech objevil pseudomor, vzniká karanténa).

„Jiné ohnisko nákazy se neobjevilo. Byla pouze v chovu, kam se dostala zřejmě přes volně žijící ptáky. Proto všechna opatření, která byla vyhlášena, přestanou platit. Rušíme je dalším mimořádným veterinárním opatřením,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy ČR Petr Vorlíček.

Zrušeno tak je tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru v okolí ohniska nákazy. Veterináři zakázali přemisťovat drůbež z pásem ven či do nich.

Uvnitř pásem se nemohly pořádat výstavy, burzy, trhy a svody drůbeže a ostatních ptáků. Veterináři tam prováděli v chovech kontroly.

Dovoz české drůbeže žádný stát nezakázal

Opatření měla platnost 30 dní od výskytu nákazy. Pokud by se objevilo další ohnisko, opatření by trvala další měsíc. Vyplnilo se ale přání veterinářů i chovatelů, aby se další případ pseudomoru nevyskytl.

„Může to být naprosto ojedinělé. V předchozích letech se ve Švédsku, Francii a ve Švýcarsku objevil jediný případ této nákazy a dál se nešířila, tak proč předpokládat, že by to u nás bylo jiné?“ uvedl před časem ředitel Státní veterinární správy ČR Zbyněk Semerád (viz též Kvůli pseudomoru na Zlínsku není důvod k panice, říká šéf veterinářů).

Chovatelé v okolí Šanova museli také nahlásit počty ptáků, které mají. Po odečtení 21 tisíc brojlerů z velkochovu firmy Lukrom jich bylo zhruba 18 tisíc.

„Nahlášených chovů je přibližně 1350. Vesměs se jedná o drobnochovy – především hrabavé drůbeže. Chovatelé nahlásili ale například i zhruba 1900 holubů a 450 kusů vodní drůbeže,“ přiblížil Vorlíček.

Kvůli pseudomoru hrozilo, že by některé země mimo Evropskou unii zakázaly dovoz drůbeže z Česka. To se však nestalo a už by ani nemělo. Pseudomomor pro člověka nebezpečný není, v krajním případě může po kontaktu s nakaženým ptákem mít zánět spojivek. Pro drůbež je však smrtelný.

Zlínský kraj se tak zbavil alespoň jedné nákazy. Stále však trvají opatření kvůli africkému moru prasat, kvůli němuž je na části Zlínska zakázaný vstup do lesů. Tato omezení mohou trvat ještě dlouho.