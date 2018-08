Pryskyřice v dlažbě zachrání dámám na největším ústeckém náměstí obuv

Mezi dlažbou kvůli tomu začala růst tráva, kostky se propadaly a špatně se po povrchu chodilo. Mnohé dámy tu nechaly i podpatek (více v článku Ústí zalije náměstí pryskyřicí).



„Pracuji tady v bance a po cestě do práce chodím přes Mírové náměstí, na kostkách tady jsem zničila nespočet lodiček. Chodím už proto raději v něčem bez podpatků, v práci se přezuji do bot s podpatky, a když odcházím, zase obuji sandály, abych prošla bez úrazu,“ říká například Marcela Loubalová



Před nalitím se musí dlažba rozebrat, odstranit zbytek spárovacího materiálu a případně doplnit o novou podkladovou vrstvu v místech, kde jí není dost, nebo je poškozená. Pak se znovu položí původní dlažba a posledním krokem je vyplnění spár.

„Používáme dvousložkovou směs na bázi pryskyřice, která se míchá s lepidlem a vodou. Normálně stačí okolo dvou litrů, ale v tomto teple musíme občas přidat půl litru navíc. Na vyschnutí potřebuje pryskyřice alespoň dvacet čtyři hodin,“ přiblížil Patrik Štolba, který se svými zaměstnanci práce na náměstí provádí.

Jde o zkoušku, zda se technika osvědčí

Vedení města zvolilo tuto technologii, protože by měla prodloužit životnost celé dlažby. Na západní části se postup zkouší, pokud se osvědčí, město nechá vyspárovat celé náměstí.

„V rozpočtu odboru dopravy a majetku je na první etapu vyčleněn jeden milion korun. Náměstí se bude i lépe udržovat a chůze po dlažbě bude jednodušší. V uzavřené smlouvě byl původně termín dokončení letošní červen, vítězná firma požádala o prodloužení, důvodem byly chybějící či poškozené dlažební kameny, které se musely objednat. Vše by mělo být hotovo koncem tohoto měsíce,“ uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová.

Původní vyspárování za pomoci štěrku navrhl architekt Michal Šrámek, autor nové podoby náměstí z roku 2005. Tehdy proběhly nejrozsáhlejší úpravy ústeckého centra od konce druhé světové války.

Nedokážu úpravu zhodnotit, říká architekt

O tom, že jeho dílo dostane pozměněnou a jím nenavrženou podobu, ale nevěděl. Podle mluvčí totiž město nemělo povinnost jej oslovovat, protože nejde o přestavbu, ale jen úpravu.

„Podrobnosti k tomuto kroku nemám. Dozvídám se to od vás, že se na Mírovém náměstí vůbec něco předělává. Pokud se ale po původním povrchu špatně pohybovalo, je pryskyřice jedno z možných řešení, aby se to zlepšilo. Za dobu, co pracuji jako architekt, jsem to však ještě nikde a nikdy nezažil, takže o tom nemohu ani nic říci a úpravu zhodnotit,“ řekl architekt.

Kromě dlažby se před třinácti lety předělávaly i zastávky městské hromadné dopravy, kašny nebo inženýrské sítě.