Prvnímu vlaku z Vídně v Brně mávaly davy, slávu ale překazila nehoda

11:04

Uplyne už 180 let, co to na brněnském hlavním nádraží vypadalo jako v mraveništi. Tisíce zvědavých lidí netrpělivě čekaly, až se ze zatáčky vynoří lokomotiva. 7. července 1839 totiž začal provoz na železniční trati Vídeň– Břeclav–Brno. Ovšem hned první den se na trať „vloudila chybička“.