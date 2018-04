První máj dorazí do Jičína

V zámeckém parku se postupně vystřídá dechovka, pohádky a další účinkující. Naleznete tady i spoustu hracích prvků pro malé i velké. Vyberme namátkou z programu: V 10:30 se dozvíme, jak dopadne pohádka O princezně, která chtěla všechno hned. Ve 13 hodin vystoupí osvědčená jičínská skupina BrnKačka. Příznivci dechové hudby už léta dobře vědí, že další koncert jejich oblíbeného žánru začíná v 11 hodin v restauraci Veselka.

Na Žižkově náměstí od 10 hodin se podíváme na výstavu historických závodních motocyklů, po celý den bude také otevřena jičínská židovská synagoga a lipovou alejí se projedeme koňským spřežením (od 10 do 15 hodin, jednotné jízdné 50 Kč).

Na první máj nezapomínají ani sportoviště. Od 9 hodin budou v areálu atrakce pro děti. Případně mohou od 10 hodin navštívit jičínské Aquacentrum, kde se koná Plavání s překvapením.

Den zdraví

Oblastní nemocnice Jičín a.s. k májovému úterý přispěje tím, že rozbalí své stanoviště v parku. Od 10 do 16 hodin si zde jakýkoliv zájemce nechá zdarma změřit tlak, hladinu cukru v krvi a BMI. Kdo chce, může si vyslechnout zásady prevence proti rakovině tlustého střeva či prsu nebo postupy při poskytování první pomoci. Nemocnice se tím – tak jako jiné oblastní nemocnice v Královéhradeckém kraji – zapojí do Dne zdraví.

Den složek IZS

Prvomájové úterý bude také Dnem složek Integrovaného záchranného systému. Již tradičně se na Valdštejnově náměstí budou prezentovat příslušníci Hasičského záchranného sboru,

Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR, v jednání je také účast strážníků Městské policie Jičín. Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci historické i současné – jak výškové, tak zásahové – techniky, která obsadí jihozápadní cíp Valdštejnova náměstí. Podívají se rovněž na ukázku zásahové činnosti a v neposlední řadě se stanou svědky čtvrtého ročníku soutěže v disciplínách TFA.

V 10 hodin začne ukázka zásahu složek IZS. Námětem bude opět havárie osobního vozu. Pořadatelé chtějí simulovat skutečný zásah, pouze s nižším počtem účastníků výjezdu než ve skutečnosti, aby demonstrace zůstávala pro diváka přehledná. Ukázka potrvá do půl jedenácté, načež přijde oficiální zahájení oslav, kdy promluví starosta města JUDr. Jan Malý, ředitel územního odboru plk. PhDr. Libor Zikeš a partneři akce. Následně propukne soutěžní klání.

Soutěž Jičínský hasič přežívá se uskuteční počtvrté. Zúčastní se jí profesionální i dobrovolní hasiči a očekává se, že přicestují soutěžící z celé České republiky. Klání je inspirováno hasičskou sportovní disciplínou TFA (Toughest Firefighter Alive – „nejtvrdší hasič přežívá“), jež je považována za jednu z nejtěžších hasičských disciplín vůbec. I jičínská, poupravená varianta je natolik fyzicky náročná, že pro nejednoho závodníka se překážková dráha může stát nezvládnutelnou. Účastník musí překonat sérii obstrukcí, se kterými se může při ostrém zásahu potkat. Rozdíl je v tom, že zde se s nimi setká ve značně koncentrované podobě a v rychlém sledu, proto je soutěž obrovskou výzvou pro každého.

Letošní ročník je navíc zvláštní v tom, že dojde k nastolení nové tradice. Půjde o štafetový běh hasičů, jenž ponese název Memoriál mjr. Dimitrije Tomince. Tato disciplína bude vyhodnocena zvlášť a jmenuje se po bývalém veliteli jičínské stanice, který zemřel v důchodovém věku v červenci 2017. „V loňském roce zesnulý pan Tominec byl skvělý hasič a patřil mezi výrazné propagátory různých disciplín hasičského sportu v řadách profesionálních i dobrovolných hasičů. Chtěli jsme, aby nová tradice štafety nesla jeho jméno,“ sdělil ředitel jičínského územního odboru HZS plk. PhDr. Libor Zikeš. „Nejde o soutěž vázanou na region Jičína. Jedná se o celorepublikovou záležitost. Navíc někteří reprezentanti z různých krajů si v kalendářích hlídají tyto soutěže a pravidelně je navštěvují. Považují je za svého druhu trénink,“ uvedl dále.

Prezentace techniky potrvá přibližně do 15 hodin. Den složek IZS podporuje řada firem působících v Jičíně, z nichž na místě se budou přímo prezentovat Seco Industries s.r.o. a Kobit s.r.o. Občerstvení pro účastníky i návštěvníky zajistí firma Pivovar Nová Paka a.s. a organizaci s HZS konzultují Kulturní zařízení města Jičína.