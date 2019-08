Obce na Rychnovsku chtějí víc peněz na rozvoj zóny, ale stát se brání

Kabinet Andreje Babiše skřípe zuby při plnění čtyři roky starého slibu Sobotkova kabinetu, že do rozvoje rychnovského regionu napumpuje 6 miliard korun na zmírnění dopadů rozšiřující se průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

Kvůli zpomalení růstu české ekonomiky vládě v rozpočtu scházejí peníze, a to i kvůli tomu, že každý měsíc stát posílá téměř půl miliardy korun dopravcům za slevy z jízdného pro děti, studenty a seniory. V příštím roce k tomu přibude ještě 8,6 miliardy korun na navýšení rodičovského příspěvku a dalších 5,1 miliardy bude podle ministerstva práce a sociálních věcí stát navýšení důchodů nad zákonem stanovenou povinnost.

Sečteno a podtrženo, jen v příštím roce vyplatí stát na těchto třech položkách více než trojnásobek sumy, již vláda slíbila poslat na Rychnovsko. Přitom je jasné, že v rozpočtu nebudou peníze na přestavbu rychnovské nemocnice, na kterou stát zatím poslal jen 12 ze slíbených 300 milionů korun.

„Přijmout takové usnesení, aniž by bylo kryté penězi, a odložit ho o čtyři roky, kdy se to bude řešit, to podle mého názoru nebylo úplně odpovědné,“ kritizuje vládní usnesení aktualizované v červnu 2017 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Vadí mu, že vláda před lety nenařídila ministerstvu financí, aby do jeho resortu poslalo peníze určené výhradně pro Rychnovsko. Odmítá totiž financovat krajskou nemocnici z peněz původně určených na investice pro státem zřizované fakultní nemocnice.

„Rozumím tomu, že ministerstvo má pro své organizace omezené prostředky na investice, že investiční náročnost fakultních nemocnic je enormní. Proto jsme řešili, jakým způsobem to vládní usnesení plnit ze strany ministerstva financí,“ přibližuje jednání špiček kraje s ministrem zdravotnictví náměstek hejtmana Aleš Cabicar (TOP 09).

Pro nemocnici mějte i alternativní plán, vzkázal ministr Vojtěch

Ten minulý týden rychnovskou nemocnici navštívil, aby tam diskutoval o potřebnosti vybudování multioborového objektu s urgentním příjmem. „Musíme jednat o zdrojích, protože v rozpočtu ty prostředky nejsou,“ říká Vojtěch, který bude o penězích pro Rychnov jednat s ministryní financí.

Kraj by však podle Vojtěcha měl mít i alternativní plán: „Nikoliv třistamilionovou investici, ale nějakou opravu či rekonstrukci v řádu několika let.“

Takový návrh však kraj odmítá. Šel by totiž zcela proti trendu budování urgentních příjmů, který razí samo ministerstvo zdravotnictví, ale hlavně proti záměru uspořit na provozu.

„Pokud by pan ministr hovořil o postupné opravě, nedošlo by k pozitivnímu efektu. Chceme udělat společný lůžkový fond, abychom lépe využili pracovní sílu a snížili provozní náklady. Nějaká separátní oprava v tuto chvíli nic neřeší,“ namítá hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Špitál potřebuje investici. Jen opravování ji nespasí

„To by diskreditovalo celý koncept. Nemocnici je potřeba přestavět tak, jak je to v konceptu. Oprava by nepřinesla ekonomický efekt ani zlepšení pro pacienty a personál,“ tvrdí ředitel nemocnice Luboš Mottl.

Do nového objektu se mají sestěhovat urgentní příjem, ARO, chirurgie, ortopedie a operační sály. Kraj má spočítáno, že na provozu se ročně uspoří 22 milionů korun. Chybějící peníze v rozpočtu ministerstva na příští rok prý problémy nezpůsobí. O dotaci chce hejtmanství žádat až v letech 2021 a 2022.

„Dohoda s panem ministrem je taková, že peníze by byly alokovány až v dalších letech. Pokud začneme stavět na konci roku 2020, budeme nejprve stavět za vlastní a teprve pak chceme žádat o dotaci,“ vysvětluje Jana Jiráňová z krajského Centra investic, rozvoje a inovací, které projekt připravuje.

Kraj bude o zajištění částky ještě jednat s ministerstvy zdravotnictví a financí. Pokud by k dohodě nedošlo, nevylučuje ani možnost, že by investici zaplatil ze svého. Objekty i vybavení nemocnice jsou totiž přestárlé a k modernizaci bude muset nemocnice přistoupit i bez dotace.

„Do pěti let by nás čekala obrovská investice, abychom splňovali nové normy. Kdybychom to rekonstruovali, stálo by nás to 80 až 90 procent nového projektu a nikdy to nebude ono,“ vysvětlil v minulosti lékařský náměstek nemocnice Marcel Maršík.

Kvůli zvýšení cen stavebních prací je již nyní zřejmé, že původně odhadované náklady 380 milionů korun výrazně narostou. Vloni odhady hovořily o 20 milionech. Přesnější sumu určí až projektant, kterého kraj právě vybírá. Hejtmanství počítá s tím, že peníze doplatí ze svého.

Některé projekty v Kvasinách i Solnici jsou dražší, než se čekalo

Jenže v podobné situaci jsou i ostatní projekty. Některé se ukázaly dražší, než se původně čekalo. Třeba obec Kvasiny žádala o navýšení dotace na rozšíření kulturního domu a na přístavbu obecního úřadu o 17,1 milionu korun. Neúspěšně.

Dalších 10,4 milionu korun chybí obci na vybudování kamerového systému a rozšíření veřejného osvětlení. Původní odhad byl 4,5 milionu korun, ale z projektu vyšlo, že akce přijde na 15 milionů.

„Nemáme peníze, abychom to dodělali ze svého. Rozdělili jsme to na etapy. První budeme financovat z dotace a když nezískáme peníze na druhou část, tak ji neuděláme,“ říká starostka Kvasin Alice Nováková (za KDU-ČSL), jíž se nedostává peněz ani na rekonstrukci školy a školky.

V podobné situaci je sousední Solnice. Obce teď vyjednávají o přesunech peněz mezi jednotlivými položkami vládního usnesení. Kvasiny na některých projektech ušetřily, další zcela vyškrtly. Peníze by chtěly přesunout právě do kamer. Tomu se však brání jednotlivá ministerstva, která nechtějí uspořené peníze poslat jiným resortům.

Obce chtějí aktualizované usnesení vlády. Ale pak mohou i tratit

Obce proto přišly s jiným návrhem: znovu aktualizovat vládní usnesení. Před dvěma lety si tak spolu s krajem prosadily zvýšení podpory ze tří na šest miliard korun. Jenže letos by kvůli vládním úsporám mohly naopak tratit.

„Mám pocit, že jak byla dřív ruka kvůli závodu Škoda Auto otevřená, teď tomu tak není,“ míní šéf hradecké pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Marek Novotný, jehož firma by měla z vládního balíku stavět obchvaty Častolovic, Rychnova nad Kněžnou a Kostelce nad Orlicí.

„Aktualizace usnesení vlády je na delší projednávání a navíc s nejistým výsledkem. Je v tom riziko snížení podpory,“ uvědomuje si Alice Nováková.

O možnosti nafouknout státní balík peněz pro Rychnovsko se diskutovalo už v dubnu na zasedání strategické komise při ministerstvu průmyslu a obchodu, které rozvoj zóny koordinuje. Znovu se o něm má hovořit na zasedání komise v září. Jenže ministerstvo kraj a obce od nových požadavků zrazuje. Má totiž obavu, že vláda bude chtít podporu spíše snížit.

„Z ministerstva financí zaznělo, že řešením by mohlo být navýšení podílu obcí. Procento dotace by tak mohlo klesnout,“ varuje Nováková.

Více peněz od státu by uvítal i kraj. Ten má kvůli komplikovanému výkupu pozemků problémy s financováním druhé části obchvatu Opočna za 177 milionů korun. Původně je chtěl získat z evropských fondů, ale protože neměl pozemky, podat žádost nestihl. Kdyby se otevřela aktualizace vládního usnesení, chtěl by do něj kraj prosadit právě dokončení opočenského obchvatu.