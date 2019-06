Na Rychnovsku už se lidé cítí bezpečněji. Ať stát nepoleví, apelují obce

Rychnovsko teď patří podle statistik k nejbezpečnějším okresům v zemi. Řada slíbených projektů za stovky milionů korun však dodnes čeká na realizaci.

Radikální změna poměrů nastala v posledních třech letech, kde se ve druhém pololetí roku 2016 vyostřila bezpečnostní situace kvůli prudkému nárůstu hlavně zahraničních zaměstnanců v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny.

Počty přestupků a trestných činů tehdy sice nestouply nijak dramaticky, jenže v ulicích se po večerech potulovaly skupinky zahraničních dělníků a lidé projevovali obavy o bezpečí. Nyní je cítit zlepšení. Pomohly nejen peníze, ale především intenzivnější pohyb policistů v ulicích.

„Snažili jsme se přizpůsobit příjezdům a odjezdům lidí ze směn, příjezdům vlaků a dalším operativním možnostem, které jsme měli,“ říká krajský policejní ředitel David Fulka.

Policie v regionu kvůli zhoršené bezpečnostní situaci zvýšila počty o 36 tabulkových míst a zřídila v Solnici služebnu cizinecké policie. Více lidí v uniformě mají i strážníci v Rychově nad Kněžnou, kteří na základě veřejnoprávní smlouvy dojíždějí i do Solnice a Kvasin.

Pomohla také Škodovka, která městské policii darovala už několik vozidel a pravidelně přispívá i na její činnost. „Ti policisté jsou fyzicky vidět, což je zásadní,“ upozorňuje hradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Na Rychnovsku klesá kriminalita i počty přestupků, v nichž se rychlý nárůst pracovníků projevil nejvíce. Zatímco v roce 2016 policie registrovala 270 trestných činů, loni jich bylo 227, z toho jen 14 procent způsobili cizinci.

Počet přestupků se loni snížil o 392 na 2 233 skutků, z nich cizinci spáchali 18 procent. Nejvíce problémů bylo v dopravě, protože zaměstnanci automobilky parkovali v Kvasinách a Solnici, kde se dalo, i v zákazech.

Region se s náporem popral důstojně, tvrdí policejní prezident

„Pokud to mohu srovnat s dalšími průmyslovými oblastmi – Mladou Boleslaví a Plzeňskem, tak zdejší region se s tím popral důstojně. Musím říct, že situace je tady v současnosti velmi dobrá,“ vyzdvihuje práci rychnovských policistů policejní prezident Jan Švejdar.

„Přestupky určitě klesají tím, že Škodovka postavila velké parkoviště. To nám k vyřešení dopravní situace výrazně pomohlo. Další přestupky v rámci dopravy tu samozřejmě jsou, ale jsou v daleko nižších počtech,“ popisuje Fulka, podle něhož mírně vzrostly jen přestupky ubytovatelů za zatajení nebo pozdní nahlášení ubytovaných cizinců.

Jenže nyní se lidé na Rychnovsku obávají, aby si úředníci v Praze neřekli, že bezpečnostní situace v okolí strategické průmyslové zóny je již stabilizovaná a další podporu proto obce nepotřebují.

Zvládli jsme to, ale nemusí to trvat dál. Ať stát nepoleví

„To určitě nesmíme dopustit. Takové nebezpečí je zde stále a to, že se to nyní zvládlo, neznamená, že se to musí zvládat i nadále. Nikdo neví, jaký bude další příliv cizinců, o kterých nevíme vůbec nic,“ varuje rychnovský senátor Miroslav Antl (za ČSSD).

Že je třeba nepolevovat v tlaku na vládu, si myslí i šéf rychnovských strážníků Josef Martinec: „Je jasné, že když se všude bude říkat, že je to dobré, tak oni si řeknou fajn. Je to dobré proto, že se tady dělá dobrá práce, dobrá prevence.“

Obavy má i starosta Solnice Jan Hostinský (SNK Solnice). Podle něj se stále objevují pořádkové přestupky jako pití alkoholu na veřejnosti, rušení nočního klidu nebo parkování v zákazech.

„Dnes je to sice mnohem lepší než v průběhu let 2016 a 2017, ale ta stabilita je dána tím, že se všichni snaží, aby nevznikla krizová situace. Státní policie, městská policie, ministerstvo vnitra a další složky, všichni spolupracují. Hlídky jsou denně na silnicích, městská policie denně vymáhá nastavená pravidla. Díky tomu je situace skutečně statisticky velice uspokojivá. Ten pocit tady je,“ naráží starosta Hostinský na fakt, že před lety lidé na Rychnovsku nejčastěji hovořili o tom, že jim chybí pocit bezpečí.

Chybí obchvaty. Investice do bezpečnosti zůstaly stranou

Podle starostů však situace zcela růžová není. Stále chybí řada projektů, na které stát ve vládním memorandu slíbil poslat celkem přes 6 miliard korun. Jde hlavně o investice do zvýšení bezpečnosti za stovky milionů.

„Chybí infrastruktura, aby byl provoz na komunikacích bezpečnější. Nejsou obchvaty, nejsou další věci, které by tomu pomohly. Dojíždění zaměstnanců za prací je velké a komunikace na takovou dopravu nejsou dimenzované,“ upozorňuje starostka Kvasin Alice Nováková (za KDU-ČSL).

Zatímco v Rychnově mají problémy s velkými ubytovnami, v Kvasinách bydlí dělníci z automobilky v pronajatých pokojích v jednotlivých domech. Díky tomu jsou po obci více roztroušení a nejsou tam takové problémy s narušováním veřejného pořádku.

Kvasiny chtěly letos vybudovat kamerový systém a opravit veřejné osvětlení. Jenže práce se oproti původním odhadům prodraží a na dofinancování obec nemá peníze. Spolu s krajem tak nyní jednají o tom, aby ministerstvo vnitra dotace na zvýšení bezpečnosti zvedlo o dalších 22 milionů korun.

„Budeme tlačit na to, abychom realizovali i další opatření typu kamerové systémy, osvětlení, chodníky,“ slibuje hejtman, který už o zvýšení částky několikrát jednal s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Ten přislíbil peníze poslat z jiných kapitol rozpočtu svého resortu.

„K navýšení potřebných prostředků došlo kvůli technickým změnám v projektových dokumentacích nebo rozšíření původních záměrů. S aktualizovanými projekty se nyní čeká na otevření druhého kola příjmu žádostí,“ vysvětluje Dan Lechmann z tiskového oddělení kraje.