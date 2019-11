V nové chebské průmyslové zóně už stojí první hala, zaměstná 150 lidí

V první fázi by zde mělo vzniknout na 150 pracovních míst. „V Chebu plánujeme vytvořit hlavní distribuční centrum pro zásobování německého trhu. Svou polohou je pro nás Cheb strategický,“ uvedl ředitel Real Digital Maik Lühmann.

Prozradil, že v novém distribučním centru nebude chybět 600 metrů dlouhý dopravníkový pás či třípatrová skladovací věž, takzvaná pick-tower, což je vlastně patrový regálový systém, který se využívá právě ve velkých distribučních centrech.

Společnost Real Digital provozuje jeden z největších internetových obchodů v Německu. Firma má pobočky v Kolíně nad Rýnem, Düsseldorfu, Darmstadtu a Mönchengladbachu.

„Real Digital si vybral Cheb mimo jiné z toho důvodu, že tu díky revitalizaci brownfieldu nedochází k zabírání žádné orné půdy či plochy ve volné krajině. Neméně důležitá však byla strategická poloha blízko německých hranic a připravenost území s garantovaným časováním. Projekt je skutečně vyladěný do detailu, ostatně o jeho podobě jsme s Real Digital vyjednávali rok a půl,“ řekl Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

V Karlovarském kraji je to již druhá oblast, kde společnost využila ke stavbě původní průmyslový prostor.

„Tady v Chebu se nám podařilo 70 procent materiálu původní haly při stavbě zrecyklovat a spotřebovat. Potýkali jsme se i s ekologickou zátěží. Ale povedlo se. Hned v úvodní etapě by zde mělo vzniknout okolo 150 pracovních míst, s nárůstem byznysu může tento počet vystoupat až na dvojnásobek,“ upřesnil Sovička.

Ředitel společnosti Accolade, Milan Kratina, připomněl, že společnost v Chebu investuje už více než pět let. „Musím říci, že se město a i celý Karlovarský kraj neskutečně posunuly a odráží se to i v zájmu investorů. Vždyť Chebsko je dnes jednou z nejatraktivnějších, ne-li vůbec nejatraktivnější lokalitou pro rozvoj moderního průmyslu ve střední Evropě. Speciálně u tohoto projektu je pak nejdůležitějším faktorem navázání na průmyslovou tradici a přeměna prostoru na nový, moderní, se silným geniem loci, které má jen málo průmyslových areálů v České republice,“ řekl.

Zmínil také, že lokalita je známá průmyslovou výrobou už z doby 2. světové války. „V roce 1940 zde vyrostla továrna a letiště, o dva roky později se do Chebu na rozkaz Hermanna Göringa přesunula výroba a opravy strojů Luftwaffe, zejména letadel Heinkel a Messerschmitt. V posledních dnech války byla továrna kompletně vybombardovaná, nové haly zde vyrostly v roce 1963. Byly to dílny pro HDB Sokolov. Od roku 1992 až do loňska zde působila společnost Strojírny Cheb,“ shrnul stručně průmyslovou historii lokality.

Starosta Chebu Antonín Jalovec zmínil, že v tomto případě jde o ryze soukromý prostor a soukromou investici, na kterou město na rozdíl od průmyslové zóny v Dolních Dvorech nemá žádný vliv.

„Velmi mne ale těší, že se zde připomíná historie místa, kterou mimochodem velmi dobře popsal Luděk Matějíček ve své knize Chebská křídla. Také mám radost, že společnost využívá starý průmyslový prostor, který se potýkal i s velkou ekologickou zátěží. Nyní došlo k dočištění té plochy a já nové využití pro e-komerci velmi vítám. Doufám, že ve společnosti Real Digital najde město Cheb dalšího významného partnera,“ dodal starosta Jalovec.