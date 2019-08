V Chebu vzniká další průmyslová zóna, vyroste na Švédském vrchu

První fáze, v jejímž průběhu společnost postaví halu o rozloze 27 tisíc metrů čtverečních, by měla být hotova do konce dubna příštího roku. Celkem by zde mělo vzniknout až 74 tisíc metrů čtverečních nových průmyslových ploch. Kdo bude nájemcem, v tom má už společnost jasno. Část chebských strojíren si smluvně pronajal významný německý hráč na poli internetových nákupů.

Záměr vystavět novou budovu pro lehký průmysl je úzce spojen s dosavadními aktivitami skupiny. Už v minulosti se Accolade a Pannatoni Europe společně podílely na výstavbě průmyslového parku na východním okraji města.

„V Chebu investujeme už více než pět let a musím říct, že zájem investorů roste. Chebsko je dnes jednou z nejatraktivnějších lokalit pro rozvoj moderního průmyslu ve střední Evropě. Speciálně u našeho nového projektu je nejdůležitějším faktorem navázání na tradici a přeměna prostoru na nový, moderní, se silným geniem loci, které má jen málo průmyslových areálů v České republice,“ okomentoval plán Milan Kratina, ředitel Accolade.

Pro budoucí nájemce je výhodná také poloha areálu. Leží přímo u jihovýchodního obchvatu města. Do Německa je to tak pouhých 15 minut.

„Pro město je pozitivní, že nový provoz vzniká v areálu bývalých strojíren HDB a že tudíž při výstavbě nových hal nedochází k zabírání další zemědělské půdy. Společnost Accolade na své náklady vybuduje podél areálu chodník, který spojí Podhrad se Švédským vrchem. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromé pozemky, město Cheb nikterak nemůže ovlivnit záměr společnosti, může však zastávat roli jakéhosi konzultanta,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Vyrábělo se tu už za první republiky

Chebský areál někdejších strojíren HDB má za sebou dlouhou a zajímavou historii. Technika pro nejrůznější odvětví průmyslu se zde vyráběla už za první republiky. Za druhé světové války poskytovala továrna servis pro německé říšské letectvo, které mohlo díky práci chebských odborníků počítat s týdenním přírůstkem až pěti letadel.

V padesátých letech pak na tomto území vznikl strojírenský areál, který po privatizaci v roce 1992 funguje dodnes, avšak jen v omezeném režimu.

„Revitalizace brownfieldů je naší specializací. Chystáme je vždy tak, aby zaručovaly vysokou míru šetrnosti vůči životnímu prostředí. Zaměřujeme se ve zvýšené míře na pracovní podmínky pro zaměstnance i na nízkou energetickou náročnost budovy,“ řekl Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro Česko a Slovensko.

Podle jeho slov společnost v areálu plánuje postavit budovu kategorie BREEAM Excellent.

„To je vůbec nejvyšší ohodnocení, které nyní průmyslové budovy ve střední Evropě mají. Náš nový projekt je specifický i v tom, že jsme o jeho finální podobě s nájemcem vyjednávali téměř rok a půl. Výsledek bude stát za to,“ dodal Sovička.