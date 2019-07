Po deseti letech našla Světlá investora, závod zde vybuduje ZOK System

Společnost ZOK System působí od roku 1995 v Havlíčkově Brodě. Vyrábí a prodává regály do obchodů, pulty, reklamní předměty, poutače. Zkrátka veškeré vybavení, které prodejny potřebují. Spolupracuje s velkými řetězci, ale dodává i atypické doplňky menším prodejnám. Jenže bývalý zemědělský areál v brodské místní části Perknov už je firmě malý.



„Hledali jsme nové prostory, kam bychom se mohli rozšířit. Shodou náhod jsme se dostali ke Světlé nad Sázavou. Je to celé zatím v plenkách, ale máme jasnou představu a dokonce už i vizualizace, jak by areál mohl v budoucnu vypadat,“ prozradil spoluzakladatel ZOK System Ladislav Olšbauer.

Na ploše více než osmi hektarů by firma měla postupně vybudovat tři výrobní haly. Jejich součástí bude administrativní a logistické zázemí. Úpravou má projít i rozlehlá venkovní plocha, kde by měla být síť cest, parkoviště i zeleň.

Ačkoliv to Olšbauer zatím nepotvrdil, z projektu vyplývá, že firma zvažuje stěhování veškerých svých aktivit z Brodu do Světlé. V Havlíčkově Brodě přitom ZOK System ve své sídlo přetvořil bývalý zemědělský statek, za což v roce 2009 získal cenu Podnikatelská nemovitost roku.

Firma město vyplatí z nevýhodných dotačních podmínek

Svým avizovaným příchodem do Světlé firma pomohla vedení radnice. Té se dlouho nedařilo průmyslovou zónu obsadit. Po krachu skláren v roce 2008, kdy se nezaměstnanost ve městě vyšplhala na 23 procent, se radnice snažila přilákat nové investory.

V roce 2010 s pomocí dvacetimilionové dotace z ministerstva financí koupila za celkových 26 milionů korun pozemky na výpadovce k Havlíčkovu Brodu. Deset hektarů tu je určených pro podnikání a výrobu. Jenže se zároveň musela podřídit dotačními podmínkám.

„Pro investory byly velmi přísné a neakceptovatelné. Například se společnosti musely zaručit, že po dobu pěti let zaměstnají dvě stovky zaměstnanců. V tu chvíli se stala zóna pro podnikatele naprosto nezajímavá,“ konstatoval světelský starosta Jan Tourek.

Několik zájemců se od té doby ozvalo. Po úvodních rozhovorech se ale firmy obvykle odmlčely.

Zlákat firmu, která by se zde usadila, se podařilo doslova na poslední chvíli. Městu totiž hrozilo, že pokud zónu neobsadí do roku 2020, bude muset dvacetimilionovou dotaci vracet. To by udělalo velký vítr v rozpočtu. Zvlášť v době, kdy se dokončuje stavba sportovní haly a radnice se připravuje na velkou rekonstrukci náměstí.

Práci by v nové továrně mohly najít až tři stovky lidí

Zajištění pozemků a výstavbu má pro ZOK System obstarat za tímto účelem vytvořená společnost YZO Světlá. I za ní stojí Ladislav Olšbauer, je v ní zapsán jako jediný společník a jednatel. Podle dohody s radnicí město z nevýhodných dotačních podmínek vyvázala.



„Je to pro nás třikrát tak výhodné. Získali jsme do Světlé solidního českého zaměstnavatele, zaplnili jsme průmyslovou zónu a pro další zájemce o zbývající plochu 1,7 hektaru už nebudou platit omezující podmínky,“ pochvaloval si světelský starosta.

Na poli na okraji města zatím roste kukuřice. Jak rychle ji nahradí výrobní haly, dosud není jisté. „Máme tým, který se tím zabývá. Momentálně pracujeme na projektu. Celý proces plánování, rozhodnutí a povolení trvá mnoho měsíců. Já bych nejraději stavěl už zítra. Kdy to ale bude skutečně možné, říct zatím nedokážu,“ pravil Olšbauer.

V novém areálu najde uplatnění také více zaměstnanců. ZOK System jich momentálně má přes 150. „Počítáme, že ve Světlé se jejich počet zvýší o několik desítek, případně až na dvojnásobek,“ podotkl jednatel firmy.

Největším zaměstnavatelem ve Světlé jsou po krátkém výpadku z doby před deseti lety opět sklárny. Crystalite Bohemia, jak se podnik vybudovaný na troskách bývalé společnosti Sklo Bohemia jmenuje, dává práci více než sedmi stovkám lidí. V letošním roce však podnik musí stavy snižovat. Vlivem mezinárodních sankcí totiž přišel o významné odběratele v Íránu. Zároveň klesá poptávka po dárkovém skle.