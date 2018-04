Protidrogový vlak přijede poprvé do Frenštátu pod Radhoštěm

Jedna prohlídka trvá 90 minut. V dopoledních hodinách bude prohlídka určena žákům druhého stupně základních škol z Frenštátu pod Radhoštěm a okolních obcí a od 15:30 hodin pak široké veřejnosti.

Hlavní cílovou skupinou, pro kterou je primárně prohlídka protidrogového vlaku určena, jsou děti a mládež ve věku 12 – 17 let. Interaktivní program se odehrává v šesti vagónech vlaku. Návštěvník při jejich prohlídce projde reálným příběhem drogové závislosti, kterou sleduje na filmovém plátně v kinosálech a realisticky ztvárněných scénách v jednotlivých vagonech. V těchto prostorách se pak také uskutečňuje interakce mezi moderátorem a návštěvníky. Díky kombinaci informací, smyslového vnímání a diskusi s moderátorem se návštěvník dokáže velmi dobře vžít do situací, které s sebou zneužívání drog nese.

„Komise prevence kriminality rady města se možností návštěvy protidrogového vlaku v našem městě zabývala již delší dobu. Jsme rádi, že se to v letošním roce povedlo. I když se nám pravděpodobně nepodaří uspokojit všechny zájemce o prohlídku vlaku, a to jak z řad školních kolektivů, tak široké veřejnosti. V případě dalšího zájmu a kladných ohlasů se budeme snažit zajistit, aby vlak do Frenštátu zavítal i v příštím či přespříštím roce,“ uvedla Bronislava Papáková, manažerka prevence kriminality, odbor sociálních věcí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.