Už tu nechceme záchytku, produkuje bezdomovce, zlobí se sokolovští radní

„Podle statistik sociálních služeb takto zůstalo v roce 2017 v Sokolově 19 lidí, loni pak dalších deset,“ uvedla Renata Oulehlová, starostka Sokolova. Dodala, že jde jen o lidi, které má město nějakým způsobem podchycené, takže reálná čísla mohou být podle jejího názoru daleko vyšší.

Klienti záchytky, kteří zůstávají v Sokolově, přinášejí městu jenom problémy a stojí je nemalé peníze. I kvůli nim totiž město nechalo postavit noclehárnu či zřídilo nízkoprahové denní centrum. Vybudování těchto zařízení stálo miliony, jejich provoz pak přijde městskou kasu na stovky tisíc ročně.

Jan Bureš, krajský radní pro zdravotnictví a starosta Ostrova, stesky sokolovské radnice chápe. „V tuto chvíli ovšem nemáme záchytku kam přestěhovat,“ řekl.

Řešení ovšem vidí. „Dokážu si představit, že by kraj financoval odvoz klientů záchytky na místo, kde je policisté, strážníci či zdravotníci naložili. Každý rok vyřazujeme ze záchranky sanitky. Nebyl by proto problém jednu dát městu a zaplatit člověka, který by se o převoz takových lidí postaral,“ navrhl Bureš.

Ani takové řešení není ale podle Renaty Oulehlové systémové. „Než tuto službu dělat špatně, tak raději vůbec,“ konstatovala starostka.

Apeluje mimo jiné na užší provázanost záchytky se službami psychiatrů. „Vždyť někdo, kdo nocoval na záchytce 200krát, je už psychiatrický pacient,“ zdůvodnila návrh Oulehlová.

V dosahu záchytky musejí být specializovaní lékaři

Podle Bureše se už kraj, respektive záchranka snaží zprostředkovat kontakt mezi klienty záchytky a psychiatry.

„Pokud člověk, který skončil na záchytce, přinese potvrzení, že navštívil ambulanci psychiatra, odpustíme mu poplatek za pobyt,“ zmínil krajský radní. Za jednu noc na záchytce přitom opilý člověk zaplatí 3 400 korun.

Psychiatrie „ve velkém“ funguje v Karlovarském kraji pouze v rámci ostrovské nemocnice. „Podle poznatků lékařů však ve většině případů nejde o psychiatrickou, ale spíš o sociální diagnózu,“ nastínil Bureš důvod, proč užší propojení obou zařízení nemá podle odborníků valný význam. Navíc je podle něj lékařů - psychiatrů akutní nedostatek nejen v ostrovské nemocnici, ale v kraji vůbec.

Provoz protialkoholní záchytné stanice se řídí zákonnými regulemi. Ty například stanoví, že v dosahu záchytky musí být pro akutní případy lékaři jako chirurgové či internisté.

„Sokolovská nemocnice má kapacity na to, aby v případě akutních problémů dokázala podobnou pomoc zajistit. A v ostrovské nemocnici to v tomto ohledu už není takové, jaké to bývalo,“ vysvětlil Bureš. Stěhování záchytky do Ostrova tak podle něj určitě není na pořadu dne.