Odborníci kritizují uspěchanou opravu divadla, může prý památku poškodit

Do příprav na opravu se pustilo nové vedení radnice v Hronově. Osm architektů spolu s muzikologem Stanislavem Bohadlem v otevřeném dopise napsalo, že město vybralo projektanta nekvalifikovaně a nepřijatelně. Žádají novou soutěž s pořádně zpracovanými podmínkami, jinak prý opravy mohou budovu poškodit.

Spěch s celou akcí je kvůli dotaci z norských fondů. Pokud město stihne požádat o dotaci do konce srpna, mohlo by získat na rekonstrukci až devadesátiprocentní příspěvek kolem 30 milionů korun.

„Prošli jsme celé divadlo i s investičním technikem a technikem divadla. Vesměs se jedná o záležitosti technického rázu, případně o návrat k původní podobě. Příští rok totiž uplyne devadesát let od slavnostního otevření divadla, ale například ozvučení už je v provozu jen silou vůle. Nevím, co na tom bylo nekompetentního,“ prohlásil místostarosta Karel Jára (Rozvoj města).

K výtkám, že nepoužili projekt na opravu fasády po bývalém vedení, jen konstatoval, že dříve navrženou stěrkovou omítku zamítli památkáři, takže fasáda by se stejně opravovala původním způsobem.

Divadlo, které je významným dílem architekta Jindřicha Freiwalda, bylo dokončeno v roce 1930. Od roku 1931 se v něm každoročně koná divadelní přehlídka amatérského divadla Jiráskův Hronov.

Uvnitř by se měly opravovat sedačky či lóže, ručně stahované lustry se přepojí na elektřinu. Má se upravovat jazzový klub, v divadle se počítá s multikinem, rekonstruovat se bude sociální zařízení.

Vedení radnice ubezpečilo, že o všech krocích jedná s Národním památkovým ústavem a chce pouze navrátit divadlo k původnímu stavu.

Radní už v dubnu vybrali firmu, která za 390 tisíc korun bez započtení daně zpracuje žádost o dotaci. V květnu přidělili zakázku za 760 tisíc projektantovi, který se však podle živnostenského rejstříku zabývá projektováním teprve dva roky. O opravě vůbec nejednala městská stavební komise.

„Máme možnost něco získat, ale máme možnost i ztratit 900 tisíc. Je otázka, jestli je někdo schopen udělat projekt za tři měsíce a v jaké kvalitě,“ vyjádřil pochyby opoziční zastupitel lékař Jan Šnajdr (bezp. za STAN).

Protesty proti protestu

Proti autorům otevřeného dopisu se zvedly výhrady, že zčásti byli napojeni na investice z doby bývalého vedení radnice a stýská se jim po tom. Tři z architektů působí v náchodském Ateliéru Tsunami, který vyhrál před čtyřmi lety soutěž na dostavbu Jiráskova divadla pro městský úřad. V podzimním referendu ji však občané odmítli.

Dalším z protestujících architektů je rodák David Chmelař, který za bývalého vedení města navrhl vydlážděnou podobu náměstí Československé armády i nedávnou opravu Jiráskova parku, obě stavby přitom budí kontroverze.

Architektům se nezamlouvalo, že zřejmě nikdo nekonzultoval zamýšlené opravy s odborníky, že projektanti dostali lhůtu na přihlášení jen deset dnů a že se rozhodovalo podle ceny, nikoli podle odborné způsobilosti. Jeden z architektů vysvětloval, že tříměsíční lhůta na celou přípravu oprav divadla je šibeniční.

„Nám nejde o to, abychom zakázku získali my nebo někdo další. My chceme, aby kvalitní dům kvalitním zůstal. Osmdesát pět dní od podpisu smlouvy bez toho, že by existovala jediná studie či průzkum - nebo to alespoň nebylo předmětem zadání! Z toho také vyplývá, kolik se vám přihlásilo lidí, kteří jsou ochotni to podepsat. Těch 85 dní je na projektovou dokumentaci, ale i na rozpočet a všechna vyjádření pro stavební úřad. Tvrdíte, že se projekt bude ještě postupně cizelovat, ale copak se po uzavření veřejné soutěže může něco docizelovávat a upravovat, když získáte dotaci? To se nedá, nelžeme si, to je uzavřená záležitost,“ prohlásil emotivně architekt Michal Ježek z Ateliéru Tsunami.

Starosta Petr Koleta omlouval spěch tím, že se radní snaží získat nemalou dotaci. Kdyby nic nedělali, měli by prý klid. Rozsáhlejší oprava divadla je podle něj mimo možnosti města.

„Divadlo je krásné, ale musíme si spočítat, kolik peněz do opravy můžeme dát a kolik na to dostaneme. Když nám to někdo vypočítá na 200 milionů, je naprosto jasné, že to těžko můžeme dělat. Je tu uvažovaná částka kolem čtyřiceti milionů a je jasné, že když maximálně můžeme dostat třicet milionů, deset milionů si město může dovolit dát ze svého. Kdybychom do divadla vložili víc, už neopravíme ani jeden chodník,“ řekl starosta Koleta (ANO).