Lidé z Loštic jsou proti firemnímu parkovišti, radnice obavy mírní

Lidem se nelíbí nejen stavba parkoviště, ale také přístupové cesty, která má protnout celé sídliště. Zaslali kvůli tomu protest na stavební úřad i na radnici. Podpis připojilo přes třicet rodin, tedy zhruba 80 procent obyvatel sídliště.

„Nesouhlasíme s vydáním územního souhlasu na stavbu parkoviště a příjezdové komunikace. Projekt je v rozporu s územním plánem města. Z tohoto důvodu zde není možné budovat parkoviště a přístupové komunikace pro průmyslový podnik,“ argumentují lidé v dopise. Jednotlivě se nechtějí k celé věci vyjadřovat.

Za pravdu jim dává i opoziční zastupitel Ctirad Lolek (Starostové a nezávislí), který rozhodnutí radních rovněž kritizuje.

„Podnikatelskou aktivitu soukromé firmy bych chápal, má snahu zlepšit podmínky pro svoje podnikání. Ale jsem rozhořčen, jak arogantně se vůči svým občanům chová současné vedení města,“ uvedl Lolek.

Podle něj radní svým souhlasem s výstavbou parkoviště a přístupové komunikace rozhodli proti již schválenému územnímu plánu, který je závazným dokumentem pro každou obec a město.

„Tady je možné budovat jen infrastrukturu potřebnou pro život obyvatel. Takže by tu mohlo být veřejné parkoviště, nikoli firemní,“ podotkl Lolek.

Vedení města: Místní si polepší

Starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová (SNK Občané pro Loštice) však protesty mírní, podle ní se občané nemají čeho obávat.

„Naopak. Firma garantuje, že deset míst z padesáti, která mají na parkovišti vzniknout, bude pro místní. Navíc i ta ostatní budou moci lidé využívat mimo pracovní dobu a o víkendech. Teď na Sokolské parkovací plochy chybí, lidé parkují na trávě, a pokud je mokro, terén je rozježděný a všude bláto,“ uvedla starostka.

Vysvětlení nabízí i co se týče vzniku nové přístupové cesty. Tu stávající, která vede po okraji sídliště, město původně zavrhlo, protože ústí poblíž dětského hřiště a její prodloužení k chystanému parkovišti a provoz na ní by ohrožoval děti.

„Nechtěli jsme, aby auta jezdila kolem hřiště, proto jsme zvolili variantu úplně nové komunikace vedoucí sídlištěm,“ uvedla starostka.

Obyvatelé sídliště nechtějí parkoviště ani novou cestu

Lidem se však nelíbí ani jedno. Jsou proti stavbě nové cesty i proti tomu, aby auta jezdící do firmy využívala tu původní.

Radnice proto nyní přišla ještě s jedním návrhem - hřiště by se přesunulo dál do zeleně a stávající cestu vedoucí po okraji sídliště by tak bylo možné využít.

„Navíc místo hřiště by vznikla parkovací plocha pro dalších osm až deset aut. Tato varianta se nám jeví jako schůdná,“ říká Seifertová.

Loštická firma ZLKL parkoviště podle svého jednatele Ladislava Brázdila potřebuje.

„Pomohlo by řešit situaci na Sokolské i na nedaleké Moravičanské ulici, kde nyní parkují naši zaměstnanci a situace s parkováním je tam neúnosná. Myslím, že uvolnit deset stání z padesáti pro místní a další místa nabídnout k využití mimo pracovní dobu je dobrá nabídka,“ je přesvědčený Brázdil.

Firemní parkoviště lidem pomůže, říká starostka

Podle něj v současné době řada obyvatel sídliště stejně odstavuje svá auta na firemním pozemku. Firma souhlasí i s využitím stávající komunikace.

„Plánujeme rovněž oddělení parkoviště od zástavby zelení. Chceme zkrátka udělat maximum pro to, abychom lidi ze Sokolské nijak neobtěžovali,“ dodal Brázdil.

Podle stávajícího územního plánu by muselo být parkoviště celé veřejné bez omezení. Pak by ale pro firmu, která je chce vybudovat na svém pozemku, ztrácelo význam.

„Tato věc je řešitelná například zpoplatněním pro auta těch, kteří ve firmě nepracují nebo tam nepřijíždějí obchodně. Teď je ale hlavní přesvědčit místní, že parkoviště pro ZLKL jim nijak neublíží, ale naopak pomůže,“ uzavřela loštická starostka.