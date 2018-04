VIDEO: Muž v Plzni bil a znásilňoval prostitutky, chytili ho při činu

„Stalo se to už víckrát. Chodil sem vždycky po půlnoci a mlátil naše holky. Někdy jim chtěl jakože platit, ale když nechtěly dělat to, co chtěl - fakt strašný věci - zbil je. Nějaké pak i znásilnil,“ řekla pro server krimi-plzeň jedna z žen poskytujících sexuální služby.

Plzeňští kriminalisté registrovali útoky na prostitutky od počátku dubna. „Je to minimálně pět případů,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

V pátek si policisté na agresora na Domažlické třídě počkali. Zadrželi ho kolem druhé hodiny v noci, když napadl další ženu.

„Obvinili jsme ho ze zvlášť závažného zločinu mravnostního charakteru a další násilné trestné činnosti. Soud poslal muže do vazby,“ sdělila mluvčí.

Bližší informace nesdělila. „Případem se nadále zabýváme. Pachateli hrozí až deset let vězení,“ dodala Hokrová.