Nutil družku, aby vydělávala peníze prostitucí. U soudu dostal osm let

17:04

Třiatřicetiletý muž z Domažlicka podle soudu nutil svou družku k prostituci. Když se s vydělanými penězi vrátila domů, dostala od něj ještě pár facek a vyslechla žárlivou scénu. Senát plzeňského krajského soudu ho dnes poslal na osm let do vězení. Je to jeho šestnácté odsouzení.