Rozhledna na vrcholu Velkého Kosíře po více než roce opět láká turisty

Mikroregionu se nakonec podařilo prosadit nezbytné opravy pětadvacet metrů vysoké rozhledny, ze které je za dobrého počasí vidět nejen na Drahanskou vrchovinu, ale až do Jeseníků nebo na Hostýn.

„Nic nenasvědčuje tomu, že by se měly vyskytnout další problémy. Schodiště je po opravě, je zajištěné a nějakých úprav se dočkala i podlaha. Mikroregion nyní nic platit nebude. Náklady by měly jít za firmou, která rozhlednu stavěla a která teď opravy prováděla,“ potvrdil místopředseda mikroregionu Kosířsko a starosta nedalekých Olšan Milan Elfmark.

Provoz rozhledny zahájený v první červnový den bude podle Elfmarka mikroregion ještě upřesňovat, do prázdnin by každopádně měla být otevřená minimálně o víkendech. V létě to pak ještě častěji.

V minulosti byla rozhledna velmi populární, navštěvovaly ji tisíce lidí a konaly se zde tradiční novoroční nebo valentýnské výstupy nebo například i slaňování pro veřejnost. Dole fungovalo WC a občerstvení, postaven je zde dřevěný přístřešek s ohništěm.

„Je odtud nádherný rozhled na všechny strany a do velké dálky. Nejlepší přístup je asi ze Slatinek,“ pochvaloval si vyhlídku jeden z turistů Martin Kuba.

Spor kvůli problémům se statikou schodiště řeší soud

Když se začaly objevovat deformace schodiště, mikroregion se dlouho nemohl domluvit se stavební firmou a projektantem na tom, kdo je za schodiště odpovědný.

„Samozřejmě nás hrozně moc mrzí, že je rozhledna zavřená. Obec a mikroregion jí věnovaly čas a peníze a Velký Kosíř je velkým lákadlem pro turisty. Ve spojení se zámkem v Čechách pod Kosířem jde o velice příjemnou lokalitu pro výlety,“ litoval starosta Elfmark. Mikroregion nakonec musel podat žalobu.

„Soudní spor ještě dořešený není,“ podotkl starosta.

Dřevěná rozhledna stojí na vrcholu přírodního parku Velký Kosíř, přezdívaného jako hanácký Mont Blanc, s nejvyšším bodem ve výšce 442 metrů nad mořem.

Stavba přišla na šest milionů korun, kraj dal tři a mikroregion jeden a půl milionu. Zbytek pokryla veřejná sbírka, v rámci které si zájemci symbolicky kupovali jednotlivé schody. Jeden si za 10 tisíc korun pořídila i tehdejší prostějovská radní Milada Sokolová.

„Mě nesmírně mrzí, že se rozhledna zavřela. Kosíř je krásné výletní místo a budu moc ráda, až vše bude znovu fungovat. Na druhou stranu mě docela zaráží, že konstrukce rozhledny měla po krátké době takové problémy. Nebyla to stavba, která by stála pár korun,“ divila se Sokolová.