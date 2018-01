VIDEO: Kapsář okradl nakupujícího muže, rychlé zmizení jistil komplic

Dvojice mužů podle záběrů vstoupila v neděli 3. prosince krátce před devátou hodinou do obchodu v ulici Újezd. Přišli spolu, uvnitř se ale rozdělili. Jeden si prakticky okamžitě vybral za cíl nakupujícího muže stojícího u chladicího pultu, který zrovna telefonoval. Druhý se pravděpodobně pohyboval opodál a celou situaci jistil.

„Podezřelý využil toho, že muž nevěnoval pozornost svému okolí a z kapsy bundy mu nepozorovaně vzal peněženku s 500 korunami a platební kartou,“ popsal prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.

„Poté ihned zamířil k východu, vše ale zpozorovala náhodná svědkyně, která okradeného upozornila. I přes jeho rychlou reakci se mu ale zloděje zadržet nepodařilo,“ dodal.

Podle záběrů po chvíli zřejmě po zkontrolování vývoje situace z obchodu klidným krokem odešel i komplic, vědom si toho, že ho se zlodějem nikdo nespojuje.