Přes rušnou prostějovskou výpadovku se lidé dostanou bezpečněji podchodem

„Vybudujeme manipulační plochu, která bude sloužit také pro průchod chodců a cyklistů pod rušnou komunikací Olomoucká. Touto plochou tak eliminujeme dopravní nebezpečí pro chodce a cyklisty v této frekventované ulici,“ popsal primátor František Jura.

S přípravou akce radnice začala již v loňském roce, kdy vybrala stavební firmu. Stavba za 4,7 milionu korun a začne hned, jak to dovolí počasí. Město bude muset zaplatit také za pronájem pozemků společnosti Povodí Moravy.

Podle radnice se však investice vyplatí, protože výpadovka je zejména ve špičce věčně zacpaná automobily. Tisíce obyvatel města se po ní dostávají především k obchodnímu centru na severu Prostějova. Bezpečný podchod bude sloužit například i rodičům s dětmi na procházkách okolo říčky Hloučely.

Kromě toho bude radnice v letošním roce také pokračovat v budování sítě městských cyklostezek.

„Tou další bude úsek od ulice Brněnské až po Jezdeckou,“ nastínil primátor Jura.

Předpokládané výdaje jsou 13,3 milionu korun, z toho 5,4 milionu je na silnici a 7,9 milionu na cyklostezku. Na tuto akci bude město žádat o dotace, které by se mohly vyšplhat až na 2,5 milionu.

Projekt cyklistické dopravy města Prostějova počítá s postupným propojením centra města s okolními obcemi, ale i bezproblémovým průjezdem městem. Zahrnuje více než osmdesát kilometrů cyklostezek a cyklotras. V současné době je dokončená nebo připravovaná zhruba polovina. Investice si zatím vyžádaly více než 180 milionů korun, přičemž dotace byly zhruba 50 milionů.

Hotové jsou hlavní úseky cyklostezek z Prostějova do Bedihoště, Kralic na Hané, Smržic, Kostelce na Hané a do Žešova. Nyní radnice připravuje propojení do Určic a Seloutek.