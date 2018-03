Prostějov opět testuje nervy řidičů, výpadovka na Brno je do léta zavřená

Důvodem uzavírky, která je plánovaná na tři etapy a postupně zahrnuje jednotlivé části brněnské výpadovky, je celková rekonstrukce důležité páteřní komunikace z Prostějova až do Mořic za téměř čtvrt miliardy korun.

„Začátek rekonstrukce je v Prostějově až před Výšovice, pokračuje od konce Výšovic za křižovatku s odbočkou na Pivín a pak v Němčicích nad Hanou dále na Mořice a za obcí Mořice až k nájezdu na dálnici,“ popsala Eva Knajblová z oddělení vnějších vztahů olomouckého hejtmanství.

„Akce je plánována do konce září letošního roku. Celkové náklady jsou 221 milionů korun, z toho dotace je 186 milionů a podíl Olomouckého kraje 34 milionů,“ dodala.

Řidičům situace radost nedělá. „Slyšel jsem o tom, že Brněnská a silnice na Němčice bude dlouho uzavřená. Co nadělám. Občas do Němčic jezdím k příbuzným a budu muset najít nějakou objížďku. Silnice, hlavně první půlka za Výšovicemi, si už opravy zaslouží, takže to budeme muset nějak vydržet. Co mi však vadí víc, že uzavřená má být i výpadovka na Brno přímo v Prostějově. Do Brna jezdím daleko častěji,“ komentoval situaci jeden z nich.

V Prostějově to znamená uzavření brněnské výpadovky od centra až po starou nemocnici, ke které se časem přidá také uzavírka až ke hřbitovu. Po celou dobu bude neprůjezdný most přes dálnici poblíž Žešova na cestě směrem na Výšovice, Němčice nad Hanou a Mořice.

„Bez uzavírek bude Prostějov až od konce června. Další uzavírka se však týká mostu přes dálnici u hřbitova v Žešově a úsek od tohoto mostu směrem na Němčice nad Hanou,“ upřesnila Anna Kajlíková z prostějovského magistrátu.

Opravy odříznou Žešov a navíc mu zpozdí rekonstrukci průtahu

Uzavření mostu na více než půl roku je pro Žešov naprosto zásadní. Místní část Prostějova zůstane odříznutá.

„Most se uzavírá pro veškerou dopravu, to znamená také pro cyklisty a pěší. Dále se zavírá silnice od mostu směrem na Výšovice a dále až za křižovatku se silnicí od Pivína. Objízdná trasa vede přes Určice,“ nastínil vedoucí odboru dopravy na magistrátu Miroslav Nakládal.

„Příměstskou dopravu není možné z technických důvodů zabezpečit. Dopravu zajistí pouze linka městské hromadné dopravy číslo 11 rovněž přes Určice,“ doplnil.

Most u Žešova bude zavřený až do konce září a obyvatelé na to doplatí dokonce dvakrát. Uzavírka totiž odsunula také celkovou rekonstrukci průtahu obcí.

„Práce měly odstartovat v dubnu letošního roku. Zahájení rekonstrukce místní komunikace v Žešově však bude možné až koncem léta, kdy bude přilehlý úsek silnice již opraven a uveden do zkušebního provozu,“ vysvětlil náměstek primátorky Prostějova Zdeněk Fišer. Po novém průtahu místní obyvatelé přitom volají už roky.

Žešov tak čeká oprava páteřní komunikace včetně dešťové kanalizace a rozšíření stávajících parkovacích a odstavných stání spolu s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Stavební práce budou z technických a provozních důvodů rozděleny do dvou čtyřměsíčních etap. Cena je 13,5 milionu korun.