Investor zalil betonem skruže, aby aktivisté nemohli otevřít parkoviště

Když loni krátce před Vánocemi společnost Manthellan, která má v centru vybudovat obchodní galerii za miliardu korun, rozlehlé parkoviště uzavřela, vzbudilo to velké rozhořčení.

Hned na Nový rok tak skupina aktivistů odvalila skruže, které bránily vjezdu, investor je však vzápětí dal zpět a dovnitř nasypal štěrk, aby se s nimi už nedalo pohnout.

Aktivisté nicméně po pár dnech parkoviště opět uvolnili, skruže dali stranou a štěrkem vyplnili díry v zemi okolo. Manthellan nyní reagoval tak, že do skruží nalil beton.

Podle jednoho z aktivistů a opozičního prostějovského zastupitele Jana Navrátila se tak investor obrazně i doslova zabetonoval ve svých pozicích a nehodlá z nich ustoupit.

„Když tam navezli štěrk, dovolili jsme si reagovat vysypáním štěrku a odvalením skruží. Udělali jsme jen to, co je správné a co je podle práva,“ tvrdí Navrátil.

Smlouvy vypršely, tvrdí opozice

Navrátil tvrdí, že platnost smluv mezi městem a investorem o pronájmu pozemků, na kterých má nové obchodní centrum stát, skončila s posledním dnem loňského roku. V záměru, který na pronájem a prodej pozemků vyhlásila v srpnu roku 2010 prostějovská městská rada, je totiž výslovně uvedeno, že nájemní smlouvu město uzavře jen na dobu určitou, než se uzavře kupní smlouva.

„Nejdéle však do 31. 12. 2017,“ stojí v dokumentu, který visel na úřední desce města.

Podle Navrátila plán na oživení centra Prostějova tím pádem nevyšel a záměr prostějovských radních nyní vypršel.

„S odvoláním na zákon o obcích a s ohledem na rozhodnutí soudů v předchozích případech to opravdu vypadá, že smlouvy jsou neplatné. Nyní je už vše jen otázkou času. Betonování je možná nátlaková akce před jednáním rady města,“ domnívá se Navrátil, který projekt obchodní galerie v centru Prostějova kritizuje již mnoho let.

Investor: Aktivisté se chtějí jen zviditelnit před volbami

Primátorka Prostějova Alena Rašková potvrdila, že o celé věci bude jednat městská rada.

„Máme to na programu, do té doby se nechci vyjadřovat. Naše jednání souvisí s nájemní smlouvou a pronájmem pozemků. Další postup města se bude odvíjet od rozhodnutí rady,“ řekla primátorka, která uzavření parkoviště kritizovala a investora žádala, ať ho opět uvolní. Postup aktivistů nechtěla komentovat.

„Je to občanská aktivita a k tomu se vyjadřovat nebudu,“ řekla.

Investor tvrdí, že postupuje zcela správně. „Cílem aktivistů je pouze zviditelnit se před nadcházejícími volbami a předstírat, že jednají v zájmu obyvatel města. Společnost Manthellan postupuje na přípravách projektu Galerie Prostějov podle uzavřených smluv, které jsou platné a účinné,“ sdělil mluvčí investora Juraj Aláč.

Upozorňuje na to, že plocha bývalé sodovkárny nikdy nebyla schválena pro parkování aut a Manthellan za ni platí nájem.

„Dokud nebudou ukončeny přípravné práce, nemůžeme plochu uvolnit. S aktivisty nebojujeme, plochu zajišťujeme z bezpečnostních důvodů,“ dodal Aláč. Na ploše nyní probíhají přípravy k archeologickému průzkumu.

Po letech čekání by se mohlo začít stavět příští rok

Chátrající a zanedbané centrum je již dlouhá léta ostudou Prostějova, protože se zde nic neděje. Smlouvy, které jsou podle opozice značně nevýhodné pro město, vznikaly v době, kdy radnici ovládala ODS a ČSSD.

Investor před lety vyhrál výběrové řízení, to však napadl jeden z neúspěšných účastníků, majitel Zlaté brány – obchodního centra na hlavním náměstí. Případ je nyní u Nejvyššího soudu v Brně.

Žaloba namítá, že smlouvy jsou neplatné, protože nebyly dodrženy podmínky výběrového řízení. Manthellan žalobu odmítá.

Podle Aláče investor v současné době projednává celý projekt s úřady kvůli zahájení územního řízení.

„Pokud bude město Prostějov poskytovat podporu projektu, jak se smluvně zavázalo, věříme v rychlé získání potřebných rozhodnutí a možné zahájení stavby v roce 2019,“ sdělil mluvčí Manthellanu. Jde o stejnou skupinu podnikatelů, kteří stojí i za olomouckou Šantovkou.