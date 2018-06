Prostějov znovu rozdá prvňákům pastelkovné, školy koupí i sešity či barvy

Město dá na každého žáka prvního ročníku na základních školách v Prostějově tisíc korun.

„Tento příspěvek má velmi pozitivní hodnocení, proto k němu přistupujeme znovu. Základní pomůcky, jako jsou například sešity, pastelky, barvy a podobně, zaplatí škola. Rodiče pořídí dětem jen aktovky, přezůvky, penály a cvičební úbor,“ vysvětlila náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.

K zápisu dětí do prvních ročníků základních škol v Prostějově se v polovině dubna dostavilo 445 dětí, město proto vynaloží 445 tisíc korun.

Podle Hemerkové žádný prvňáček nikdy nevypotřebuje například celé vodové barvy, a přesto je rodiče pokaždé kupují nové. Školy budou moci vodovky použít opakovaně. Při hromadných nákupech se navíc dostanou na úplně jiné ceny než v běžných papírnictvích. Pastelkovné v minulosti vyplácel stát, nápad rok před komunálními volbami oprášil Prostějov.

Ve městě to přitom není poprvé, kdy se politici snaží nasbírat body různými úlevami pro obyvatele. ODS, která je nyní v opozici, například před posledními komunálními volbami navrhovala, aby radnice od lidí nevybírala 600 korun za odpady.

„Rozumím navrhované pomoci prvňáčkům, jak ji schválila rada města. Sama jsem se loni zapojila do pomoci rodině, pro kterou vstup dvojčat do první třídy byl finančně velmi náročný. Vítala bych ovšem raději, kdyby se celoplošně odstranilo placení daně z odpadů, což by velmi pomohlo všem rodinám,“ řekla bývalá radní a nyní zastupitelka Milada Sokolová.