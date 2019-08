U Prostějova začali stavět obchvat, málem ho zhatil pomalý výkup pozemků

„Když jsem nastupoval na hejtmanství, visel nad touto stavbou velký otazník, jestli se podaří dokončit výkupy pozemků,“ přiznal například hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Kraj a město Prostějov zpočátku hrubě podcenily výkupy pozemků. Pokud by ovšem nebyly do loňského roku hotové, připravené dotace by propadly a nic by se stavět nezačalo. Pro město Prostějov je přitom severní obchvat klíčový. Propojí výpadovky na Olomouc a Kostelec na Hané a Konici, a ulehčí tak věčně ucpanému centru.

Tím podle posledního sčítání dopravy projede jen po Olomoucké ulici denně přes patnáct tisíc automobilů, po vnitřním okruhu přes dvanáct tisíc a po výpadovce na Konici téměř osm tisíc. Nezanedbatelná část těchto aut by prostějovské centrum mohla po severním obchvatu objíždět.

„Předpokládáme, že by se měla uvolnit především Olomoucká ulice. Počítáme s tím, že půjde o několik tisíc aut denně. Uvidíme, jaká bude realita,“ řekl náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil.

Když začínalo být jasné, že výkupy pozemků nemohou úřady stihnout včas, kraj a město Prostějov v létě před třemi roky zřídily speciální kancelář, která se věnovala pouze severnímu obchvatu. Kancelář půdu vykupovala za 600 korun za metr a nakonec uzavřela zhruba 220 smluv s majiteli půdy.

Vlastníky pozemků hledali v registrech či na izraelské ambasádě

Poprvé v historii Olomouckého kraje však úřady musely některé pozemky také vyvlastnit.

„Je to stavba ve veřejném zájmu a vyvlastňování se uplatnilo pouze v případech, kdy majitelé pozemků nebyli známi. Nabývací tituly byly například z roku 1908 a od té doby se po dědicích slehla zem,“ popsal jeden ze dvou zaměstnanců kanceláře a dnes náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal.

„V listu vlastnictví bude zapsán závazek, pokud se dědicové objeví, že jim bude za pozemky vyplacena příslušná cena,“ dodal.

Po neznámých vlastnících se pátralo v centrální evidenci obyvatel, na matrikách nebo na soudech.

„Jezdili jsme po celé republice, pátrali například na izraelské ambasádě. Byla to taková detektivní práce. Zpovídali jsme třeba i místní lidi v okolí míst, kde vlastníci bydleli, zda si na ně nepamatují. V jednom případě jsme dokonce našli i bezdomovce,“ dodal Rozehnal.

Projekčním oříškem bylo křížení obchvatu se železniční tratí

Samotný severní obchvat bude stavět Olomoucký kraj, obslužné prostory, chodníky nebo lávku postaví město Prostějov. Největším projekčním oříškem bylo mimoúrovňové křížení obchvatu se železniční tratí do Kostelce na Hané. Šlo hlavně o bezpečnost provozu, aby automobily nemusely jezdit přes koleje.

Bývalý opoziční prostějovský zastupitel František Filouš, který na zdržení s výkupy pozemků v minulosti opakovaně upozorňoval, je rád, že se nakonec vše stihlo včas.

„Prostějované by si obchvat zasloužili už dříve, ale hlavní nakonec je, že bude. Je to velmi chvályhodné, že se výkupy – sice za pět minut dvanáct – podařily,“ řekl Filouš.

Někteří vlastníci pozemků si v minulosti stěžovali, že s nimi úřady nekomunikovaly a nedávaly obchvatu takový význam, jaký by měl mít. Jedna z majitelek nedávno potvrdila, že nakonec je v rámci možností spokojená.

„Aspoň, že vykoupili takové ty kousky na okrajích, které by nám byly k ničemu. V rohu vycházela malinká špice nebo je tam vedle obchvatu malovaná jakási cesta a tu odkoupili také. Co jsme mohli dělat? Hrozilo vyvlastnění, tahali bychom se po soudech a nakonec by koupili jenom půdu přímo pod silnicí a nám by zůstal nějaký příkop, tak jsme na to přistoupili,“ odtušila majitelka.