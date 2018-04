Prostějovská opozice kvůli problémům kolem hokeje zaútočila na náměstky

Na vyhroceném jednání zastupitelé řešili problém s nestandardním vyplácením dotací pro mládežnický hokej, který skončil v krachu. Jak před několika dny informovala MF DNES, soud nařídil, aby insolvenční správce zadlužených Jestřábů problematické dotace zařadil mezi pohledávky a začal je po Prostějovu vymáhat.

Problém je v tom, že radnice v minulosti nerespektovala smlouvy schválené zastupitelstvem, podle kterých měl dotace dostávat přímo hokejový klub, ale přes domovní správu a dopravní firmu platila přímo led nebo autobusy na zápasy. Město to vysvětluje tím, že chtělo mít finanční toky pod kontrolou.

Jenže ve výsledku se tím pádem schválené a fakticky i vyplacené dotace ve výši téměř sedm milionů korun nikdy neobjevily na účtech klubu a nyní městu hrozí, že je bude muset paradoxně vyplatit znovu insolvenčnímu správci.

„To, že jeden klub získával dotace jiným způsobem než všichni ostatní, nebylo v pořádku a vždy jsem byl proti. Tušili jsme, že něco bylo špatně,“ prohlásil před zastupiteli předkladatel návrhu na odvolání náměstků Aleš Matyášek.

Další člen opozice Petr Kapounek během vyhrocené debaty dodal, že o problémech Jestřábů se vědělo dlouho, ale nic se neřešilo.

„To vyčítám náměstkům Hemerkové a Pospíšilovi. Hokej do tohoto stavu dostali svým přístupem, i když dobře věděli, kam to spěje.“

Všichni jste to věděli, bránili kritizovaní politici

Hemerková s Pospíšilem to odmítají. Brání se, že město chtělo podporovat mládežnický hokej, ale nemohlo zasahovat do chodu soukromého spolku. Městu navíc žádná škoda nevznikla, veškeré dotace se utratily za mládež.

„Všichni jste věděli, že finanční prostředky budou alokovány na odboru školství a bude proplácen přímo led a autobusy. Zákon umožňuje sjednat způsob, jak budou dotace propláceny. Smlouvy se neměnily, pouze způsob proplácení,“ hájila se před zastupiteli Hemerková, která se zaštítila i stanoviskem ministerstva vnitra.

„Podáme podnět soudu na vyčlenění pohledávky z majetkové podstaty dlužníka,“ dodal náměstek Pospíšil.

Radnici tentokrát hájí i opoziční zastupitel a šéf kontrolního výboru Petr Kousal.

„Podle mne žádný zákon porušen nebyl, a pokud ano, je to špatný zákon a měl by se zrušit. Dělali jsme to pro naše děti,“ prohlásil Kousal, který způsob udělování dotací kontroloval.

Návrh na odvolávání nakonec opozice odvolala

Opoziční zastupitelka Hana Naiclerová má naopak v rukou stanovisko ministerstva financí, které podle ní potvrzuje, že dotace lze vyplatit pouze na účet žadatele, jinak se jedná o porušení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

„Ministerstvo financí jsem oslovila až po dlouhé době, kdy jsme se domáhali, aby dotace do hokejového klubu byly dány do pořádku. Šlo nám o to, aby děti mohly bruslit. A finále jsme viděli. Děti zůstaly na dlažbě, spolek je předlužený a v úpadku,“ argumentovala Naiclerová.

Prostějovská radnice hokej štědře podporovala dlouhé roky. Mládežnický klub se však postupně začal topit ve finančních problémech, měl potíže s hospodařením a čelil ostré kritice rodičů, kteří založili úplně nový spolek. Původnímu klubu nakonec hokejový svaz odebral soutěže.

Na magistrátu má dotace pro sport pod palcem hnutí Pévéčko, za které náměstci Hemerková a Pospíšil kandidovali. Před posledními komunálními volbami právě hokejový klub Pévéčko otevřeně podporoval reklamou na stadionu a na veřejných plakátech.

Matyášek nakonec návrh na odvolání náměstků stáhl. Prozatím. „Počkáme, až se vyjasní situace ohledně pohledávek,“ řekl.