Zastupitelé to schválili mlčky, říká Prostějov a vnitro o dotačním průšvihu

Dotace pro mládežnický hokejový klub LHK Jestřábi Prostějov schvalovali zastupitelé v únoru před dvěma roky. Souhlasili s téměř třemi miliony korun na výstroj a rovněž na dopravu a ledovou plochu, které budou propláceny na základě předložených faktur a podle skutečné částky.

Zastupitelé zároveň zvedli ruku pro uzavření veřejnoprávní smlouvy podle přiloženého vzoru, který jednoznačně stanovil, že dotace půjdou na účet hokejového klubu nebo budou proplaceny v hotovosti.

Skutečnost však byla jiná. Radnice vzorovou smlouvu nedodržela a peníze posílala přímo dopravcům za autobusy a domovní správě za led. Podle města však zastupitelé věděli, že peníze budou vypláceny tímto způsobem, a proto tento postup schválili.



„Všichni zastupitelé věděli, že finanční prostředky budou alokovány na odboru školství a bude proplácen přímo led a autobusy. Zákon umožňuje sjednat způsob, jak budou dotace propláceny. Měnil se pouze způsob proplácení,“ tvrdí náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.

Mlčky se nic schválit nedá, namítají zastupitelé

Tento postup posvětilo i ministerstvo vnitra. „Zastupitelstvo v posuzovaném případě schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města. V souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo rozhodlo o všech podstatných náležitostech, mlčky pak pouze akceptovalo konkretizaci způsobu poskytnutí dotace, jak ostatně návrh smlouvy předložený zastupitelstvu umožňoval,“ sdělila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

„V posuzovaném případě máme za to, že smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena v intencích zastupitelstvem projevené vůle,“ dodala.

Vzor smlouvy opravdu obsahoval ustanovení, že smlouva může být změněna nebo doplněna, ale „pouze písemnými číslovanými dodatky“. Ustanovení o způsobu vyplácení dotací je nicméně jednoznačné. Peníze jdou na bankovní účet příjemce, kterým je klub LHK Jestřábi Prostějov.

Podle koordinátora opoziční stínové rady a člena zastupitelstva Aleše Matyáška je jiný postup nepřijatelný.

„Mlčky se totiž v zastupitelstvu nic schválit nedá. Návrhy k projednání a schválení musí být podle platného jednacího řádu vždy písemné,“ vysvětluje Matyášek.

Za absurdní to považuje i další členka opozice Hana Naiclerová. „Nelze schválit něco, co nebylo jako návrh předloženo k hlasování,“ zlobí se Naiclerová, která se obrátila na ministerstvo financí.

To potvrdilo, že postup zvolený vedením radnice je protizákonný. „Podstatnou náležitostí smlouvy o poskytnutí dotace je mimo jiné číslo bankovního účtu příjemce. Dotaci lze poukázat pouze na účet příjemce uvedený ve veřejnoprávní smlouvě. Jiný postup není možný,“ sdělil ředitel odboru územních rozpočtů na ministerstvu financí Miroslav Matej.

Hokejový klub by se nyní podle něho mohl dokonce dotací domáhat ve správním řízení.

„K tomu v popisovaném a zřejmě ojedinělém případě pravděpodobně nedošlo, nicméně popsaný způsob není v souladu se zákonem,“ dodal Matej.

Městu hrozí, že bude muset miliony platit znovu

Nezávislá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová z Mohelnice, která se specializuje na správní právo, je přesvědčena, že hlavní příčinou všech problémů je nedokonalý zákon o obcích.

„Praxe často vyžaduje operativní řešení smluvních vztahů, kde se toleruje dopracovávání smluv starostou nebo úřadem, pokud to není přímo proti podstatě věci a v rozporu s vůlí zastupitelstva,“ vysvětluje Hamplová.

„Překonaný a nedokonalý zákon o obcích tak do smluv vnáší právní nejistotu, což všichni včetně ministerstva i soudů do určité míry tolerují. Podle mého názoru to ale není správné,“ říká.

Prostějovskou radnici nyní takový postup vyplácení dotací přivedl do problémů. Město sice argumentuje, že mladí hokejisté nepřišli ani o korunu a všechny schválené miliony šly na hokej, hrozí mu ovšem, že bude muset ty samé peníze platit ještě jednou.

Jakmile totiž hokej skončil v krachu, insolvenční správce se po dotacích, které se nikdy neobjevily na účtech klubu, začal shánět. Za poslední roky jde téměř o sedm milionů. Tyto peníze nyní správce začal po Prostějovu vymáhat.