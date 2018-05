Urážky i obviňování. Spor kvůli dotacím na hokej se v Prostějově vyostřuje

Primátorka Prostějova Alena Rašková napsala před pár dny otevřený dopis opoziční nezávislé zastupitelce Haně Naiclerové, která upozornila na problematické dotace pro mládežnický hokej v Prostějově.

„Na jednání zastupitelstva jsem Vás opakovaně žádala o poskytnutí přesné formulace Vašeho dotazu ohledně dotací pro LHK Jestřábi, kterou jste zaslala na ministerstvo financí. Protože jste tak dosud neučinila, žádám Vás znova, abyste zaslala všem zastupitelům kopii dotazu,“ vyzvala Naiclerovou primátorka.

Otevřený dopis je zcela výjimečný postup a docela neobvyklé bylo i poslední městské zastupitelstvo, kde si Naiclerová kvůli hokeji musela vyslechnout nařčení například z lhaní nebo z udavačství.

Spor o prostějovský mládežnický hokej tak sklouzl do své další nedůstojné fáze. Na problémy klubu a nestandardní vyplácení dotací upozorňovala prostějovská opozice již dlouho. Mládežnický hokej ale nakonec stejně skončil v krachu a zadlužení Jestřábi jsou v úpadku.

Krajský soud v Brně navíc nedávno nařídil, aby insolvenční správce problematické dotace zařadil mezi pohledávky. Prostějov je tak dlužníkem, dotace totiž nevyplácel přesně podle schválené smlouvy.

Zastupitelka naznačila podezření z obcházení věřitelů

Opoziční zastupitelka Naiclerová obvinění ze lží nebo udávání kategoricky odmítá.

„Pokud bylo ve smlouvě schválené zastupitelstvem uvedeno, že dotace pro mládežnický hokej půjdou na účet žadatele, nelze to dělat jinak,“ argumentuje Naiclerová a naznačuje, že by mohlo jít i o podezření z obcházení věřitelů.

„Ministerstvo financí jsem oslovila až po dlouhé době, kdy jsme se domáhali, aby dotace do hokejového klubu byly dány do pořádku. Šlo nám o to, aby děti mohly bruslit. A finále jsme viděli všichni. Děti zůstaly na dlažbě, spolek je předlužený a v úpadku,“ hájí svůj postup Naiclerová.

Radnice naproti tomu namítá, že město chtělo mládežnický hokej v Prostějově podporovat, ale nemohlo kontrolovat chod soukromého klubu. Proto peníze neposílalo přímo Jestřábům, ale samo proplácelo faktury například za led nebo za dopravu.

Městu tak podle náměstkyně primátorky Prostějova Ivany Hemerkové žádná škoda nevznikla, protože veškeré dotace se utratily za mládež.

„Všichni jste věděli, že finanční prostředky budou alokovány na odboru školství a bude proplácen přímo led a autobusy. Zákon umožňuje sjednat způsob, jak budou dotace propláceny. Smlouvy se neměnily, pouze způsob proplácení,“ vysvětlovala na zastupitelstvu Hemerková. Město se bude bránit i u soudu a chce dosáhnout zrušení téměř sedmimilionové pohledávky.

Na návrh odvolání náměstků nakonec prozatím nedošlo

Opoziční stínová rada nicméně proti chování radnice ostře protestuje. „Během rozpravy k dotacím došlo k vážnému napadení výkonu funkce člena zastupitelstva a k nepřípustným osobním útokům proti člence stínové rady Haně Naiclerové. Stínová rada proti tomu důrazně protestuje,“ prohlásil koordinátor rady a zastupitel Aleš Matyášek.

Kvůli tomu také stáhl návrh na odvolání náměstkyně Hemerkové a náměstka Jiřího Pospíšila z funkcí.

„V atmosféře výpadů nebyl prostor pro věcné projednání návrhů na odvolání. Bylo by to jen zbytečné prodlužování zavádějící diskuse a osobních útoků,“ dodal.

Prostějovská radnice zdejší hokej štědře podporovala dlouhé roky. Mládežnický klub se však postupně začal topit ve finančních problémech, měl potíže s hospodařením a čelil ostré kritice rodičů, kteří založili úplně nový spolek. Hokejový svaz nakonec zadluženým Jestřábům odebral soutěže a řada mladých hokejistů neměla kde hrát.

Na magistrátu má dotace pro sport pod palcem hnutí Pévéčko, za které náměstci Hemerková a Pospíšil kandidovali. Před posledními komunálními volbami právě hokejový klub hnutí Pévéčko otevřeně podporoval reklamou na zimním stadionu a na veřejných plakátech.