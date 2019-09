Prostějov roky nezákonně vybíral poplatek za žádosti, peníze vracet nehodlá

Podle pravidel o přidělování městských bytů, která v Prostějově platila od roku 2005, musel každý žadatel o byt zaplatit nevratný poplatek tisíc korun. Stejná situace od roku 2009 platila také při přidělování bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou.

„Stanovení poplatku ve výši tisíc korun, zejména nevratného, za pouhé podání žádosti je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a může také zakládat bezdůvodné obohacení na straně města,“ sdělil Miroslav Veselý, vedoucí oddělení dozoru na ministerstvu vnitra, na které se obrátila prostějovská opozice.

Radnici Veselý doporučil nápravu a odkázal zároveň na stanovisko veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové, podle níž vybírání peněz od žadatelů o městský byt není přiměřené ani nezbytné.

„Podmínka platby za podání žádosti o pronájem obecního bytu a za prodloužení této žádosti může založit nepřímou diskriminaci podle antidiskriminačního zákona. Může hůře dopadat na některé skupiny osob, například na osoby se zdravotním postižením, seniory či matky samoživitelky,“ sdělila veřejná ochránkyně práv Šabatová.

Na posledním zasedání městského zastupitelstva se proto prostějovská opozice pokusila prosadit usnesení, aby město tisíc korun všem žadatelům o byt vrátilo. Za téměř patnáct let by mohlo jít o částku v řádu několika milionů korun, protože Prostějov vlastní kolem 1 200 bytů.

„Existuje důvodné podezření, že město vybíralo poplatek v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Proto navrhujeme uložit radě města, aby zajistila vrácení neoprávněně vybraných peněz,“ navrhl zastupitel Petr Ošťádal.

Náměstkyně: O vrácení peněz by musel rozhodnout soud

Společně s opozicí návrh podpořili i někteří koaliční politici ze sociální demokraté. Ani tak ale neprošel. Nájemníky městských bytů proto opozice nyní nabádá, aby se o zaplacených tisíc korun přihlásili sami.

„Zastupitelé z hnutí Na rovinu! požádali ministerstvo vnitra o kontrolu správnosti a zákonnosti pravidel. Ministerstvo ve své odpovědi mimo jiné konstatuje, že vybírání nevratného poplatku je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Z tohoto důvodu můžete požádat se zpětnou platností o vrácení nevratného poplatku,“ vyzývá nájemníky na svých stránkách hnutí, které zároveň přiložilo i vzor žádosti o vrácení peněz.

Radnice však peníze nikomu automaticky vracet nehodlá. „V současné době už tisícikoruna v pravidlech není, ale v době, kdy jsme ji vybírali, to bylo podle pravidel. Vím, že opozice vyzývala k vracení peněz. Pokud by to někdo chtěl, musel by jít soudní cestou. Poplatek zaplatil dobrovolně na základě pravidel a musel by rozhodnout soud,“ řekla náměstkyně primátora Alena Rašková.

Ministerstvo v pravidlech pro přidělování bytů našlo i řadu dalších chyb. Rašková potvrdila, že město už je proto změnilo.

„My jsme podle doporučení ministerstva pravidla pro přidělování bytů upravili, aby tam nemohla být jakákoliv pochybnost. Nyní už platí nová, všechny sporné body jsou upravené, ministerstvo je vidělo a podle něho jsou v pořádku,“ dodala a ubezpečila, že všechny nájemní smlouvy jsou platné, a pokud by je někdo chtěl zpochybnit, musel by rozhodnout soud.

S nájemníky radnice uzavírá dohody o pronájmu městských bytů zpravidla na tři měsíce nebo maximálně na rok a podle okolností je pravidelně prodlužuje.