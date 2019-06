Alej v Prostějově ohrožuje přesazování, investor s ním začal navzdory horku

Za změnu projektu a záchranu stromů vysazených před deseti lety nadšenci a skauty v rámci projektu Zdravé město, který měly ustoupit nové cyklostezce a sítím u budovaných bytových domů, hlasitě bojovala opozice v prostějovském městském zastupitelstvu. Další kolo se odehrálo na jeho úterním jednání.

„Na jednom z minulých zastupitelstev jsem dal návrh, jak postupovat, aby stromy mohly zůstat. Odmítli jste to. Náměstek Pospíšil mi pak napsal, že přesazení stromů bude realizováno v době vegetačního klidu v podzimních měsících a bude dbáno na to, aby byl zachován co největší kořenový val. Chtěl bych vědět, jak je možné, že se ty javory začaly přesazovat teď,“ dotazoval se člen opozice Petr Ošťádal.

Náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil vysvětloval, že podle smlouvy s městem, kterou schválila rada, může investor stromy přesazovat, kdy chce.

„V žádném případě tam není daný termín, kdy má stromy přesazovat. Pokud javory po přesazení uhynou, za každý se musí vysadit nový,“ reagoval Pospíšil.

Ošťádal upozornil, že to je v příkrém rozporu se stavebním povolením, které přesazování stanovilo na dobu vegetačního klidu.

„Doufejme, že žádný strom neuhyne,“ dodal k tomu náměstek primátora Pospíšil.

Podle náměstka bylo nejlepší stromy vykácet a zasadit nové

Stanovisko investora, který stromy začal přesazovat, se MF DNES nepodařilo získat.

Podle opozičního zastupitele Petra Kapounka není možné stavební povolení a stanoviska orgánů životního prostředí jen tak ignorovat.

„Pokud je ke stavbě vyjádření životního prostředí, není to pro srandu králíkům. Ptáme se, proč není dodržené, kdo to hlídá a kdo za to odpovídá, a odpovědi jsme se nedočkali,“ zlobil se Kapounek.

Na minulém zastupitelstvu přitom náměstek Pospíšil dokonce prohlásil, že v případě aleje jde o zbytečný humbuk.

„My jsme od počátku navrhovali, že nejlepší řešení je stromy vykácet a zasadit jich někde dvojnásobek nebo trojnásobek,“ řekl tehdy.

Proti Pospíšilovi se nicméně v úterý postavila jeho kolegyně z rady města, náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má na starosti životní prostředí. Dala za pravdu opozici.

„Pokud jde o javorovou alej, podala jsem podnět na Českou inspekci životního prostředí,“ potvrdila Sokolová, která před deseti lety sama javory sázela a v minulých měsících za zachování aleje také marně bojovala.

V tropech mají javory minimální šanci na přežití, tvrdí experti

Ekolog, neúnavný zastánce zeleně v Prostějově a opoziční zastupitel Jan Navrátil potvrdil, že v tropických vedrech mají deset let staré javory po přesazení jen minimální šanci na přežití. Má navíc podezření, že za kácením stromů mohou být zájmy soukromých investorů s dobrými kontakty na prostějovskou radnici.

„Pokusil se někdo něco udělat s naší alejí na našem pozemku, nebo jsme vyšli bezmezně vstříc budoucímu investorovi na druhé straně stezky, který jako slepý k houslím přijde k zasíťovanému a dopravně napojenému pozemku?“ ptá se Navrátil.

Cestu od sídliště k lesoparku Hloučela zkrášlilo před deseti lety dvanáct javorů horských. Šlo o projekt Hej rup!, ve kterém Prostějované sami vymýšleli, jak zlepšit své okolí.

Vznikla tak naučná stezka a později pod záštitou Zdravého města také alej. K devadesátému výročí vzniku republiky stromy vysázeli ekologové, skauti, učitelé a žáci z blízkých škol, dobrovolní hasiči nebo členové Strany zelených a Okrašlovacího spolku včetně současné náměstkyně Sokolové.

Těsně vedle ohrožené aleje staví soukromý investor bytové domy. Javory lemují stezku, která slouží obyvatelům sídliště, cyklistům, bruslařům nebo maminkám s kočárky, aby se pohodlně dostali na Hloučelu. V rámci nového dopravního uspořádání se má cesta rozšířit, vznikne zde cyklostezka a pod ní budou sítě.