Prostějovu hrozil kolaps dopravy, opravu důležité tepny tak odkládá

Nejprve úřady počítaly se zahájením oprav frekventované výpadovky z Prostějova na Plumlov, Blansko a Boskovice na podzim loňského roku, pak letos na jaře a naposledy se mluvilo o začátku srpna. Ani tento termín stavbaři nedodrží.

A pro řidiče je to vlastně záchrana. Kdyby rekonstrukce Plumlovské ulice za pár dní opravdu začala, v Prostějově by totiž vypuklo dopravní peklo.

Silničáři totiž v současné době stále ještě opravují jinou důležitou výpadovku na Brno, respektive most nad dálnicí. A zablokování obou frekventovaných tras současně by Prostějov paralyzovalo.

„Správa silnic stále provádí práce v Brněnské na mostě do Žešova, které budou dokončené někdy v září. Už to způsobilo v dopravě velké problémy, a kdybychom uzavřeli ještě další městskou radiálu, zůstala by jen Olomoucká, která je i za normálního provozu přetížená,“ potvrdil náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

„Nechtěli jsme dopustit, aby bylo více uzavírek hlavních výpadovek najednou, takže napřed dokončíme jednu a až pak začneme druhou,“ dodal.

Stavební část Brněnské výpadovky je už hotová, její plnohodnotný provoz však stále brzdí pokračující opravy mostu. Akce je součástí celkové rekonstrukce páteřní komunikace z Prostějova směrem na Kroměříž za téměř čtvrt miliardy korun.

„Stavební práce jsou plánované do konce září letošního roku,“ potvrdila Eva Knajblová z oddělení vnějších vztahů olomouckého hejtmanství.

Hned jak zde silničáři skončí, přesunou se na opačný konec Prostějova a rozkopou plumlovskou výpadovku.

„Docela mě to překvapuje, protože se mi nezdá, že to zrovna tato komunikace tak nutně potřebuje. Každopádně radost z toho nemám, protože uzavírek je letos v létě opravdu spousta – jak přímo ve městě, tak v okolí, ale například i na dálnici,“ kroutí hlavou jeden z místních motoristů.

Podle náměstka Fišera jde o společné dílo Olomouckého kraje a města Prostějova. Hejtmanství zaplatí novou komunikaci a radnice uhradí přeložky, chodníky, výsadbu zeleně nebo osvětlení.

„Z veřejnosti zaznívají hlasy, že si tato lokalita zaslouží úpravu, a my s tím souhlasíme,“ podotkl Fišer.

Projekt řeší rekonstrukci ulice Plumlovské v úseku mezi křižovatkou ulic Palacká, Blahoslavova, Plumlovská na vnitřním okruhu města až po kruhovou křižovatku u nemocnice.

Provoz na výpadovce omezíme co nejméně, slibuje město

Akce bude podle náměstka trvat od začátku podzimu v několika etapách tak, aby byl provoz na výpadovce co možná nejméně omezen. V současné době se dokončují práce na projektu.

Navíc vyšlo najevo, že plánovaná rekonstrukce, která zahrnuje i rozsáhlejší výsadbu keřů a stromů, si vyžádá přeložky plynovodu a optických sítí. Plynárny kromě toho chystají i celkovou rekonstrukci potrubí.

„Bez provedení těchto vynucených přeložek plynárenských zařízení a sítě elektronických komunikací s vynaložením poměrně značných finančních objemů není možné celkovou regeneraci uličního prostoru Plumlovská uskutečnit,“ poznamenal náměstek.

Náklady na rekonstrukci odhaduje na téměř čtyřicet milionů korun. Město zaplatí 12 až 15 milionů za sítě a 10 až 12 milionů za chodníky a zeleň. Zbývajících přibližně 12 milionů korun půjde na vrub kraje, který bude pokládat asfalt. Přesné částky však určí až výsledky výběrových řízení.

V letošním roce se dělníci pustí do úseku od kruhové křižovatky u nemocnice po restauraci Hanou, příští rok přijde na řadu zbytek ulice Plumlovské směrem do centra města.

„V této části se bohužel v předstihu nepodařilo vyměnit část nízkotlakového plynového potrubí za středotlakové. Proto jsme vázaní na plynárenskou společnost, která bude tuto rekonstrukci provádět. Vodovodní sítě jsou už opravené po celé délce,“ ubezpečuje náměstek Fišer.