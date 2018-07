Areál zbouraného prostějovského OP ožije, zaplní ho továrny i parkoviště

Osmnáctihektarový areál bývalého oděvního gigantu OP Prostějov získala před čtyřmi roky společnost Astria Group spojená s prostějovskou firmou na likvidaci kovového odpadu. Haly zbavila železa, nechala je odstřelit, pozemky vyčistila a poté dlouho neúspěšně nabízela k prodeji. Nyní firma oznámila, že zde konečně začne vznikat něco nového.

„V plánu je výstavba tří nových hal o celkové zastavěné ploše 4,7 hektaru v prostoru bývalého Oděvního podniku (OP) Prostějov a na sousedící ploše, která byla původně využívaná jako zahrádky,“ uvedl vedoucí oddělení integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Radomír Studený.

„V části objektu bude umístěna lehká strojní a elektrotechnická výroba, část výrobků bude určena pro automobilový průmysl. Budou zde i sklady a administrativní vestavby. V severní a jižní části areálu pak vzniknou parkoviště celkem pro 515 osobních vozidel,“ dodal.

Odbor nyní zahájil zjišťovací řízení o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, takzvanou EIA. Pokud Astria Group získá všechna potřebná povolení, měly by haly v Prostějově stát do roku 2022.

„Nově vybudovaný areál bude využívat dálnici D46, na kterou je v těsné blízkosti napojený. Bude tvořen třemi halovými objekty, dělenými na jednotlivé části s administrativními vestavky, které budou pronajímány různým nájemcům,“ popsal plán zpracovatel žádosti o EIA Pavel Cetl.

Investor už má podobné industriální parky v Olomouci či v Brně

Za celým projektem stojí mezinárodní skupina VGP, která zřizuje, spravuje nebo vlastní logistické nemovitosti po celé Evropě. Její zástupci se loni na podzim objevili v představenstvu a dozorčí radě Astria Group.

Výši investice skupina nesdělila, v loňském roce dosáhla na rekordní zisky 96 milionů eur, což je o 4,7 milionu eur víc než předcházejícího roku. VGP expanduje hlavně v západní Evropě a ve Španělsku, v Česku jsou nejbližší VGP parky například v Olomouci a v Brně.

V jiné části rozlehlého areálu po bývalém OP by měla být kromě toho postavena velká výstavní hala. Už před časem společnost Astria Group požádala prostějovský stavební úřad o vydání územního rozhodnutí. Hala je plánovaná na pozemku o rozloze přes 30 tisíc metrů čtverečních, který leží v sousedství bývalých výrobních a administrativních budov.

Na dalším místě v areálu, kde pozemky vlastní pražská firma Dekinvest, zase roste prodejna pro dům a zahradu. Tato společnost už v Prostějově provozuje stavebniny.

Další příliv investic: město ulovilo firmu do průmyslové zóny

Kromě areálu bývalého OP se investice hrnou i do dalších lokalit v Prostějově. Malou průmyslovou zónu buduje radnice u výpadovky na Brno a již brzy zde pozemky obsadí firma zaměřená na plastikářský a strojírenský průmysl.

„Smlouvu s prostějovskou společností KP-KOPRO, která se orientuje na lisování plastů, jsme už podepsali. V nové lisovně se budou vyrábět plastové výlisky z termoplastických materiálů, vše na moderních vstřikovacích strojích,“ uvedl náměstek primátorky Prostějova Jiří Pospíšil.

Novou halu začne firma budovat na dvou hektarech a postupně zde najde práci až několik desítek lidí. Za pozemky firma zaplatila 11,6 milionu korun.

„V současnosti působíme v Prostějově v nájmu a takto se budeme moci přesunout do vlastních prostor. Kromě nového areálu počítáme s investicí do automatizací, a tím i do rozšíření stávající výroby,“ uvedl jednatel společnosti Daniel Hruban.

Příliv investic by však mohla zabrzdit rekordně nízká nezaměstnanost a kritický nedostatek volných pracovních sil.

„Na Prostějovsku byl nejnižší podíl nezaměstnaných v Olomouckém kraji, a to 2,3 procenta. Okresy Prostějov a Olomouc jsou zároveň jedinými okresy v celém kraji, ve kterých počet volných míst převýšil počet nezaměstnaných,“ popsal nejnovější vývoj analytik trhu práce z Úřadu práce v Olomouci Jaroslav Mikšaník.

