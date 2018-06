Žačka autoškoly nezvládla jízdu na motorce, při nárazu do stromu se zranila

Devětadvacetiletá žena havarovala před pondělní osmnáctou hodinou v Majakovského ulici v prostějovské čtvrti Vrahovice.

„Z dosud přesně nezjištěných příčin při jízdě křižovatkou z ulice Čs. odboje směrem k obci Vrbátky nezvládla řízení, vyjela vpravo mimo silnici a narazila do stromu,“ popsal policejní mluvčí František Kořínek.

Žena se při nárazu lehce zranila a byla proto převezena k ošetření do místní nemocnice, škoda na motorce je předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun.

„Dechová zkouška vyloučila u řidičky jízdu pod vlivem alkoholu, okolnostmi nehody včetně určení viníka se policisté nadále zabývají,“ doplnil Kořínek.

Zatím tak podle něj není možné říct, zda ponese část viny za nehodu i instruktor autoškoly, který jel na druhém stroji a byl s žačkou ve spojení přes rádio.

„Obecně vzato může odpovědnost za nehodu při výcviku v autoškole nést jak žák, tak i instruktor. Vždy záleží na konkrétních okolnostech, za kterých k ní došlo,“ nastínil policejní mluvčí.

Expert: Nehody se stávaly i předtím, po změně jich nepřibylo

Nová pravidla, kdy žák po zvládnutí techniky jízdy na motorce jezdí v provozu sám a instruktor na něj dohlíží z druhého stroje nebo auta, platí od listopadu 2015. Řada autoškol je při zavedení kritizovala, mimo jiné i kvůli vyššímu počtu požadovaných odježděných hodin, které musí žadatelé absolvovat. Naopak Asociace autoškol je podporovala s tím, že do provozu budou vypouštěni zkušenější a zdatnější absolventi a ubude nehod motorkářů.

Například dopravní expert a koordinátor organizace BESIP pro Olomoucký kraj Miroslav Charouz hodnotí změnu pozitivně.

„Nehody žáků autoškoly při výcviku na motorku se stávaly vždy, i před tou změnou. Instruktoři by mohli vyprávět, jak s nimi třeba žáci stroj ‚položili’ na silnici. Nemyslím si, že by nehod po změně pravidel přibylo. A naopak to od žáka vyžaduje, aby se na jízdu opravdu připravil a soustředil. Nemůže už spoléhat na to, že to jen nějak odjezdí a instruktor ho ve všem hlídá,“ míní.

„Žáci se takhle víc naučí než při jízdě z instruktorem, který z principu vždy pojede raději opatrněji. Nehledě na to, že se ten stroj zcela jinak chová, když na něm sedí dva lidé. A autoškoly jsou zase výrazně pečlivější během výcviku před samostatnou jízdou. Je třeba nezapomínat, že do nich lidé nemají chodit ‚koupit si‘ řidičský průkaz, ale opravdu se naučit jezdit,“ dodal.