Olomoucký kraj bude na provoz haly sportovního bosse dávat milion ročně

Zastupitelé po zhruba hodinové diskusi odhlasovali více než milionový příspěvek spolku Prostějov olympijský, který centrum za zhruba sto milionů korun staví. Členy spolku jsou město Prostějov, Olomoucký kraj a Černoškův tenisový klub.

Začne s tím už letos, ačkoliv hala se má oficiálně otevírat až v září, a bude tím pádem letos fungovat jen čtvrt roku. Hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) to vysvětluje tak, že je to způsobenu nastavením modelu financování projektu.

„Provoz haly bude podporován z programů těch sportů, pro které bude sloužit, tedy tenis a volejbal,“ uvedl Okleštěk na zastupitelstvu. Peníze by měly dávat jednotlivé sportovní svazy, ty ovšem nemají na letošek připraveny peníze pro podporu prostějovské haly a mohu ji začít spolufinancovat až začátkem příštího roku.

Do budoucna by měly podle Oklešťka svazy hradit dvě třetiny nákladů na provoz haly. Zbytek tak zůstává na členy spolku. Celkově si podle něj provoz vyžádá náklady ve výši 7,5 milionů korun ročně. Svazy by tedy hradily 5 milionů a zbývajících 2,5 milionu kraj, Prostějov a Černoškův klub.

Olomoucký kraj přitom bude platit 1,3 milionů ročně, zatímco Prostějov a Tenisový klub pouze 600 tisíc. Hejtmanství to vysvětluje tím, že výše příspěvku vychází z budoucího využití haly nad rámec využití sportovními kluby.

Opozice: Rozhodujeme o něčem, k čemu nejsou přesná čísla

Schválení příspěvku pro spolek bylo terčem ostré kritiky části opozice. Ta dokonce navrhla bod z jednání stáhnout. Nelíbí se jí, že navržené částky nebyly podloženy žádnou analýzou nebo rozvahou o budoucím využití.

„Když schvalujeme dotaci obcím nebo komukoliv jinému, máme patřičné podklady. Já se domnívám, že ten bod není dobře připravený,“ řekla například opoziční zastupitelka Jitka Seitlová (Koalice pro Olomoucký kraj).

Šéf klubu zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj Ivo Slavotínek pak řekl, že nejde o to, že by opozice nechtěla peníze spolku dát.

„Žádáme zaslat stanovy spolku, materiály o studii proveditelnosti, které musely být součástí žádosti o dotaci na halu a také, aby někdo z úřadu zpracoval ekonomickou rozvahu o budoucím využití. Pouze tak se budeme moci relevantně rozhodovat. Já teď prostě nevím, zda je ta částka v zájmu Olomouckého kraje,“ shrnul Slavotínek argumentaci opozice.

I přes snahu opozice nebyl nakonec bod z jednání stažen. Naopak, vládnoucí koalice s podporou SPD a komunistů si jej prohlasovala.

„Předpokládal jsem výsledek. Považuji to za chybné rozhodnutí. O takovém bodu se hlasovat nedá, je v rozporu s chováním řádného hospodáře, když nevím, jak bude vypadat hospodaření toho spolku“ komentoval to pro MF DNES Slavotínek.

Hejtman Okleštěk uvedl, že kritiku opozice vnímá. Zároveň však trvá na tom, že bylo třeba příspěvek schválit teď kvůli plánovanému zářijovému otevření haly a tedy nutnému přísunu peněz na provoz.