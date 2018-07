Oprava Národního domu se obejde bez stěhování restaurace do stanu

Původně si představitelé města Prostějova mysleli, že se rekonstrukce za více než 70 milionů vyhledávaného podniku nedotkne. Později však vyšlo najevo, že stavební firmy zde počítají se skladem stavebního materiálu. Personál kavárny a restaurace by tak neměl co na práci a zaměstnance by město muselo propustit.

„V tom vidím problém. V Národním domě jsou výborní kuchaři a kvalitní obsluha. Nechtěli bychom, aby tito lidé byli několik měsíců bez práce nebo aby od nás úplně utekli za jiným zaměstnáním,“ hořekovala letos na jaře primátorka Prostějova Alena Rašková.

Radnice proto přišla s originálním řešením. Národní dům přestěhuje do obřího stanu na hlavním prostějovském náměstí v prostoru před muzeem.

„Jde o poněkud netradiční postup,“ připouštěla sice primátorka, na druhou stranu by stan s restaurací, jídlem a kvalitní kávou mohl být podle vedení města příjemným zpestřením ospalého prázdninového života v Prostějově.

Nyní je opět všechno jinak. Omezení provozu restaurace mělo trvat několik měsíců, termíny stavebních prací se však dodavatelům stavby po dohodě s vedením Národního domu podařilo upravit. Komplikované stěhování tak nebude potřeba.

Oprava Národního domu Během dvou let Národní dům dostane novou střechu a fasádu, obnovy se dočkají interiéry, vitráže a například i zahradní restaurace. Mimo to je v plánu generální oprava veškerých rozvodů, odpadů a chodníků a na závěr nebude chybět ani výměna opony v hlavním divadelním sále. Rekonstrukce vyjde na 70 milionů korun.

„Zahájení oprav fasády, střechy a zahrady Národního domu bylo plánováno na červenec. Po dohodě s ředitelem byl harmonogram prací změněn tak, že by neměly omezit provoz restaurace. Stavební práce mají začít až v půli srpna a v té době již má být v provozu vnitřní restaurace,“ objasnil náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Povolit provoz stanu na hlavním prostějovském náměstí přitom radnici stálo dost sil. Restaurace s kavárnou se měla přesunout před muzeum a kuchyně by byla přemístěna do blízké střední odborné školy na sousedním náměstí, která je přes prázdniny prázdná.

Jídelníček by personál samozřejmě musel upravit podmínkám letního venkovního provozu, město však počítalo s tím, že lidé by zde dostali přes poledne obědy a odpoledne kávu se zákuskem a pití.

Město dokonce muselo žádat i ministerstvo pro místní rozvoj o dovolení, protože na opravy hlavního náměstí získalo dotace a jednou z podmínek bylo, že se zde nebudu konat komerční akce.

Vzhledem k tomu, že by šlo pouze o přechodné období, stěhování Národního domu naštěstí nic nestálo v cestě. Městské zastupitelstvo již na celou akci schválilo kompenzace ve výši 2,3 milionu korun.

„Stan na náměstí je sice povolen, ale s největší pravděpodobností ho lidé v centru města Prostějova v létě neuvidí,“ podotkl náměstek prostějovské primátorky Fišer.

Zdejší Národní dům je secesním skvostem architekta Jana Kotěry. Jeho historie sahá na počátek minulého století. Budova se otevřela v listopadu a v prosinci roku 1907 a na výzdobě se podílela řada zvučných prostějovských firem.

Za druhé světové války však cenný objekt znehodnotili nacisté. Architekt Tranquillini nařídil úpravy, které měly co nejvíce potlačit prvky slovanské secese.

Původní tvář se Národnímu domu začala vracet v 90. letech minulého století, kdy prostějovská radnice postupně obnovila historický Kotěrův způsob vytápění, do objektu začala vracet zdobné pasířské výrobky, obnovila promenoáry, odstranila sádrokartony, repasovala interiérové truhlářské výrobky a obnovila secesní kavárnu a sgrafita na fasádě.