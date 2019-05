Obchodní Galerie Prostějov nebude, developer chce od města 320 milionů

„Město Prostějov nám svým jednáním způsobilo škodu. Předžalobní výzvou jsme město vyzvali k její úhradě,“ uvedl bez bližších podrobností mluvčí společnosti Manthellan Juraj Aláč.

Žádost o zaplacení 320 milionů korun potvrdil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

„Předžalobní výzva byla předána právní kanceláři, která to nyní řeší. Město každopádně té výzvě nevyhoví,“ nastínil Pospíšil.

Celá záležitost tak nejspíš skončí u soudu, což v historii projektu Galerie Prostějov nebude zdaleka poprvé. Klíčovým verdiktem bylo lednové rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který smlouvu uzavřenou v roce 2010 mezi vítězným developerem a městem prohlásil za neplatnou.

Tu napadl další účastník výběrového řízení, společnost Prior-obchodní domy. Podle něj neodpovídala vyhlášenému záměru, chyběl například závazek postavit kulturní sál a neseděly ani termíny. V kauze šlo o několikátý rozsudek, neboť smlouvu nejprve v roce 2015 zneplatnil prostějovský okresní soud, brněnský krajský soud, k němuž se Manthellan odvolal, ale poté žalobu zamítl.

Po dovolání podaném společností Prior-obchodní domy pak ale Nejvyšší soud verdikt zrušil a kauzu vrátil zpět k novému projednání. A krajský soud tentokrát rozhodl opačně.

Požadovaná částka přesahuje třetinu ročního rozpočtu města

Pokud by město muselo Manthellanu zaplatit požadovanou částku, znamenalo by to pro něj nemalé komplikace.

„Hospodaříme s rozpočtem ve výši zhruba jedné miliardy, takže 320 milionů korun by samozřejmě byla podstatná částka. Ale teď vše řeší právníci a je zbytečné předjímat, jaké budou další kroky obou stran,“ shrnul náměstek Pospíšil.

Vizualizace podoby Galerie Prostějov, kterou chtěla v centru města za miliardu korun postavit společnost Manthellan.

Obchodní galerie měla vzniknout v rámci velké obnovy jižní části centra Prostějova za zhruba miliardu korun. Oblast je už dlouhé roky velkou ostudou města, mimo jiné kvůli odpudivé staré tržnici a chátrajícímu kulturnímu a společenskému domu.

Po zrušení smluv s developerem zastupitelstvo nedávno jednohlasně odsouhlasilo vypsání urbanistické soutěže, která by volný prostor za kostelem Povýšení svatého Kříže řešila komplexně.

„Naším cílem jsou čtyři základní aspekty – rekonstrukce Kulturního a společenského centra, řešení nevyhovujícího prostoru tržnice, výstavba parkovacího domu a dostavba řady proluk vzniklých necitlivými demolicemi na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století,“ popsal náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Lídr opozice: Je to začátek nové éry devastované části města

Nejlepší cestou je podle něho architektonická soutěž pod záštitou České komory architektů. Ta bude jednokolová a anonymní, v porotě zasednou tři členové komory architektů a dva zástupci města.

S tímto postupem je spokojený i lídr opozice Aleš Matyášek. „Podali jsme připomínky, které byly zapracovány do návrhu usnesení. Původní koncept rady nepočítal s tím, že objekt kulturního centra bude součástí urbanistické studie. Doporučili jsme, aby byl, protože je integrální a dominantní součástí daného území,“ vysvětlil Matyášek.

Podle něj je velmi důležité, že panuje shoda na způsobu soutěže ve spolupráci s komorou architektů. „Jsem přesvědčen, že se jedná o kvalitní začátek nové éry dlouho devastované části našeho města,“ doufá Matyášek.

Náměstek Rozehnal by chtěl, aby už následující zastupitelstvo schválilo konkrétní zadání soutěže, po které bude následovat územní studie.

„Dnes nemůžeme předjímat, zda prostor tržnice a parkovacího domu bude na ploše x nebo y. Budeme vycházet z vítězného návrhu. Zároveň chceme připravit rekonstrukci kulturního domu, který samozřejmě zůstane stát na svém místě,“ řekl náměstek.

Po architektonické soutěži město plánuje veřejné debaty

Pokud vše půjde dobře, opravy kulturního domu by měly začít už v dubnu příštího roku a skončí nejpozději na podzim roku 2021. „Nyní potřebujeme zelenou, abychom to mohli rozjet,“ řekl náměstek Rozehnal na zastupitelstvu.

Půjde o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v novodobé historii města, protože investice v řádu stovek milionů korun zásadně promění podobu centra Prostějova.

„Výsledky urbanistické soutěže budou předloženy jak veřejnosti, tak členům zastupitelstva. Vedení města však postupuje po jednotlivých krocích,“ sdělil primátor František Jura.

„Veřejné slyšení k této věci, kterého se bude moci zúčastnit každý občan města, uspořádáme v okamžiku, kdy budeme moci předložit konkrétní záměry a plány. Předpokládáme, že takové veřejné slyšení by mohlo proběhnout ještě v prvním pololetí letošního roku,“ dodal.