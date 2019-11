Za machinace v prostějovském mládežnickém hokeji dostal exšéf klubu pět let

Tomigovi u soudu původně hrozilo až osm let vězení, i tak je pětiletý trest velmi vysoký a v oblasti sportu zcela výjimečný.

„Ta věc zatím není dořešená, takže to nyní má na starosti můj právník. Více se k tomu vůbec nebudu vyjadřovat,“ reagoval v pondělí na rozsudek Tomiga, který se přímo v soudní síni proti pětiletému verdiktu odvolal. Proces proto bude ještě pokračovat u Vrchního soudu v Olomouci.

Podle obžaloby mládežnický hokejový klub LHK Jestřábi Prostějov žádal v letech 2016 a 2017 město Prostějov a Olomoucký kraj o dotace. V té době však Jestřábi čelili třem exekucím v celkové výši přes 600 tisíc korun. Šlo o nezaplacené nákupy sportovního materiálu a dluhy za ubytování.

Předseda klubu ale v žádostech o dotace tato exekuční řízení zatajil. Jestřábi i díky tomu v roce 2016 dostali od Prostějova 2,8 milionu a od kraje 1,34 milionu korun. O rok později chtěli 3,8 milionu od města a 1,4 milionu od kraje. Než úřady stihly dotace schválit, exekuce se vyšly najevo a klub nakonec nic nedostal.

V daňové kauze byl Tomiga podezřelý z toho, že ve čtrnácti případech v průběhu roku 2015 nezákonně manipuloval s fakturami. Buď je vůbec nezaúčtoval, nebo je do účetnictví zařadil jako dar, ačkoliv měly být evidovány jako reklama. Stát tak připravil o DPH ve výši nejméně 397 tisíc korun.

„Obžalovaný byl uznán vinným za zločin dotačního podvodu dílem dokonaného, dílem ve stadiu pokusu, a za přečin zkrácení daně, poplatku a podobné platby. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti let se zařazením do věznice s ostrahou,“ sdělila ČTK zástupkyně tiskové mluvčí Krajského soudu v Brně Miroslava Klusová.

Obžalovaný byl také spolek LHK Jestřábi, jemuž soud uložil trest v podobě zákazu přijímání dotací a subvencí po dobu čtyř let.

Z klubového účtu byla pravidelně vybírána hotovost

Sám Tomiga u soudu nevypovídal, při výslechu na policii sice připustil, že exekuce existovaly, ale tvrdil, že s věřiteli jednal, že se exekuce překrývaly, časově neodpovídaly žádostem o dotace a neměly na ně vliv.

Odmítl také odpovědnost za daňové úniky. Vypověděl, že na účetnictví měl firmu, které dával veškeré faktury a evidenci nechával v její režii. Najatý účetní však manipulaci s fakturami odmítl.

Z účtu mládežnického hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov kromě toho někdo v minulosti pravidelně vybíral přes bankomaty statisíce korun v hotovosti. Vyplývá to z výpisů, které MF DNES získala začátkem letošního roku.

Jestřábi měli účet u Raiffeisenbank. Z výpisu je patrné, že kromě dotací od města a od kraje na účet chodily sponzorské dary, platby za reklamu nebo poplatky rodičů a z účtu se platily výstroj, vybavení, provoz, odvody a další běžné věci. K účtu mělo přístup několik činovníků klubu.

Klub čelil i ostré kritice rodičů, ti nakonec založili nový spolek

Z výpisů ale vyplývá, že v roce 2016 někdo vesměs každý měsíc vybíral hotovost mezi 200 až 400 tisíci korunami. Kde tyto statisícové sumy skončily, dodnes není jasné.

Tomiga tvrdil, že veškeré peníze šly na provoz klubu, na rozhodčí, trenéry, zdravotní nebo pořadatelskou službu. Ostatní hokejové kluby v regionu ovšem podobnou praxi s platbami v hotovosti vyloučily.

Na radnici v Prostějově má dotace do sportu dlouhé roky na starosti hnutí Pévéčko. Před komunálními volbami v roce 2014 přitom hokejový klub Pévéčko otevřeně podporoval reklamou na zimním stadionu a na veřejných plakátech.

Radnice pak hokej štědře dotovala, ačkoliv se mládežnický klub postupně začal topit ve finančních problémech, měl potíže s hospodařením, exekucemi a čelil také ostré kritice rodičů, kteří pak založili úplně nový spolek. Pévéčko se vždy dušovalo, že štědrými dotacemi chtělo pouze pomoci mládežnickému sportu.