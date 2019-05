Chuligáni už v Prostějově na hokej nesmí, policii pomohly i kamery

Hokej je v Prostějově obrovským fenoménem. Zdejší Jestřábi sice hrají jen druhou nejvyšší soutěž, ale na jejich zápasy chodí tisíce lidí, což v rámci Česka není vůbec obvyklé. Prostějovští fanoušci jsou dobře organizovaní, ale jejich velký počet má i svou odvrácenou tvář. Přináší daleko víc výtržností a excesů, než je jinde v zemi běžné.

„Fanoušci prostějovských Jestřábů byli v rámci hokejových fans zařazeni do nejrizikovější skupiny. Stávalo se, že lidé měli obavu chodit s dětmi na hokej, protože se tam používala pyrotechnika, na stadionu byl nedýchatelný vzduch a létaly tam dělobuchy. Vyhodnotili jsme to jako velmi nebezpečné,“ popsal šéf policie na Prostějovsku Tomáš Adam.

Vedení policie se proto před časem rozhodlo, že výtržníky zastaví, a zřídilo speciální tým pro vyšetřování diváckého násilí a extremismu.

„Vyčlenili jsme skupinu, která se tomu začala věnovat a jednotlivé případy rozpracovávat. Pachatele se nám podařilo obvinit. Většinou se řešila pyrotechnika, ale na stadionu bohužel i hořely šály a různé další věci, a to už nebyla sranda,“ uzavírá šéf prostějovské kriminálky Leo Haluza.

Dlouhodobé úsilí nyní přineslo výsledky. Nejradikálnější hokejové chuligány se podařilo zkrotit.

„Situace na zimním stadionu se díky spolupráci klubu, fanoušků a policie výrazně zlepšila. V minulé sezoně z řad našich fans nedošlo ani k jednomu excesu a v tomto ohledu jsme udělali velký krok dopředu. Můžeme říct, že byla nejklidnější v novodobé historii klubu. Spolupracujeme s policií a snažíme se nevhodné chování na utkáních co nejvíce eliminovat,“ potvrdil Štefan Žigárdy z LHK Jestřábů Prostějov.

Pomohla bezpečnostní síť a především kamerový systém

Podle něj pomohla například bezpečnostní síť v sektoru hostů, která zabránila vhazování předmětů mezi sedící diváky. Nejdůležitějším krokem však bylo vybudování kvalitního kamerového systému na stadionu.

„Pro soud je to velmi silný důkazní prostředek. Mohly tak padnout odsuzující rozsudky,“ vysvětlil šéf prostějovské policie Adam.

V minulosti kriminalisté v souvislosti s fanoušky vyšetřovali pětkrát výtržnictví a jeden případ poškozování cizí věci, kdy chuligáni zapálili šálu, jež poškodila zářivku a ta spadla. Dvakrát se fanoušci zodpovídali z přestupku proti veřejnému pořádku, protože si zakrývali obličej, a jeden fanoušek zorganizoval nepovolený pochod, takže čelí přestupku proti právu shromažďovacímu.

Policii se také podařilo vyřešit případ, který vzbudil velkou pozornost a odsouzení, dopadla dva výtržníky, kteří napadli kontrolu z finančního úřadu. Za násilí proti úřední osobě hrozí až 4 roky cely.

Soud vydal už devět zákazů vstupu na utkání Jestřábů

Podle policie je však pro fanoušky největším trestem zákaz vstupu na utkání klubu LHK Jestřábů Prostějov, kterých soud vydal už devět.

„Je to poměrně výjimečné číslo i v rámci republiky. Tito fanoušci nemohou být přítomni na hokejovém utkání, musí setrvat v prostorách policie pod dohledem a musí se hlásit. Z našeho pohledu je to velmi účelné opatření,“ uvedl policejní šéf.

Zákazy se pohybují v rozmezí jednoho až dvou let a trest dostal i hlavní speaker prostějovských fans. Ve všech případech jde o muže ve věku od 21 do 31 let, někteří dostali za výtržnosti i vysoké pokuty.

„V poslední době jsem větší problémy na hokeji neviděl. Nedá se to srovnat s tím, co bylo před dvěma třemi lety. Samozřejmě vždycky je to ostřejší, když se hraje třeba derby s Přerovem. To je vyhrocené a nějaké menší potyčky bývají, ale nic velkého,“ řekl jeden z Prostějovanů, který na hokej chodí se synem.

Podle kriminalistů už radikální fanoušci pochopili, že po nich policie jde, a proto se nyní drží zpátky. Při vyšetřování jim totiž policie ukázala záznamy z kamer, před kterými není úniku.