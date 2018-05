V Prostějově se rozpadá dálniční most, kus betonu spadl na auto

Nejviditelnějším ukazatelem stavu mostu byl nedávný pád kusu betonu na auto projíždějící pod ním. Jen díky štěstí se sedmadvacetiletému řidiči ani nikomu jinému nic nestalo.

„Při projíždění pod mostem estakády Haná se z podhledu mostu uvolnil kus betonu. Ten spadl na střechu automobilu těsně vedle hrany čelního skla,“ potvrdil prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.

Celá událost však vyděsila prostějovskou radnici, která požaduje okamžitou nápravu. Vedení města už zaslalo výzvu na Ředitelství silnic a dálnic.

„Není možné, abychom souhlasili s tím, v jakém stavu se most nachází. Jde o bezpečnost a obáváme se, že by mohlo dojít k ohrožení lidí. Proto jsme přistoupili k apelu na majitele mostu a žádáme urychlenou opravu,“ sdělila primátorka Prostějova Alena Rašková.

Podle ní je spolupráce se silničáři zatím dobrá a většinou městu vyjdou vstříc.

„Na náš podnět se na dálnici dával tichý asfalt a vylepšovala se také protihluková zeď u Šárky. Na mostu se asi podepsala zima. Opravy chceme okamžitě, protože je to nebezpečné. Tady už přestává legrace. Hluk není příjemný, ale nikoho nezabije. Most ano,“ varuje primátorka.

Okamžité opravy potřebuje celkem deset mostů

Do zaměstnání v průmyslové zóně nebo směrem na Přerov a Kroměříž pod dálničním mostem denně projedou tisíce aut a lidí. Vede pod ním i cyklostezka a přímo pod konstrukcí stojí také autobusová zastávka. Silničáři zatím most provizorně zajistili sítěmi a slíbili, že prověří i všechny ostatní mosty v okolí.

„Na tento i další mosty zpracováváme projektové dokumentace na celkové opravy. Vzhledem ke zhoršení jejich stavu v poslední době jsme vypsali výběrové řízení na okamžité sanační práce,“ uvedla Ivana Švecová z olomoucké správy silnic a dálnic.

„Most nad autobusovou zastávkou a cyklostezkou jsme zajistili sítěmi proti odpadávání zvětralých částí z nosné konstrukce. Samotné sanační práce začnou bezprostředně po podpisu smlouvy,“ dodala s tím, že práce na deseti mostech budou trvat asi čtyři měsíce.

Kvůli celkové opravě je přitom zrovna nyní uzavřený jiný most přes dálnici u Prostějova, poblíž Žešova. Olomoucký kraj se totiž shodou okolností v březnu pustil do rozsáhlé rekonstrukce důležité silnice směrem na Němčice nad Hanou, Mořice a Kroměříž, která během letošního roku spolkne čtvrt miliardy korun.

„Most bude uzavřený pro veškerou dopravu, to znamená také pro cyklisty a pěší. Objízdná trasa do Žešova je přes Určice,“ sdělil vedoucí odboru dopravy na prostějovském magistrátu Miroslav Nakládal. Most bude zavřený až do konce září.

Kromě mostů jsou potíže i s celou Hanáckou dálnicí

Další most přes dálnici za Žešovem, který však není tak využívaný, zase pravidelně kontroluje prostějovská radnice. Náměstek primátorky Jiří Pospíšil potvrdil, že v posledních letech byl stav mostu podle příslušných norem uspokojivý. Město však podle něj nehodlá nic podcenit.

„Most necháváme kontrolovat každým rokem a bude tomu tak i v budoucnu. Vzhledem k tomu, že se jedná o most přes dálnici, kde mohou mít jakékoliv závady vážné následky pro bezpečnost dopravy, tak je nutné tuto kontrolu rozhodně nepodceňovat,“ tvrdí náměstek Pospíšil. Kontrola stojí kolem 60 tisíc korun.

Nejen mosty na takzvané Hanácké dálnici jsou ve špatném stavu. Postupné opravy na celé trase trvají již několik let.

„Takzvaná Hanácká dálnice zatím zajišťuje spojení Brna s Ostravou. Při výstavbě byly povoleny výjimky, kromě chybějících širokých odstavných pruhů to byla také absence připojovacích a odbočovacích pruhů. Od roku 2011 proto provádíme modernizaci,“ připomněl mluvčí silničářů Jan Studecký.

„Na celé D46 už jsme vyměnili středová svodidla za bezpečnější, opravili povrch a provedli přestavbu některých křižovatek. Po doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů se bezpečnost výrazně zlepší,“ shrnul.