Prostějovu hrozí dopravní kolaps, po výpadovce zavře i jedna z objížděk

Další omezení má platit od května do konce října.

„V rámci regenerace sídliště Šárka se uzavře místní komunikace ve vnitrobloku,“ potvrdil vedoucí odboru dopravy na prostějovském magistrátě Miroslav Nakládal s tím, že v souvislosti se stavebních ruchem může být silnice na čas dokonce mimo provoz úplně.

„Po dobu úplné uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů, záchranné služby a autobusové dopravy využije okolní komunikace. Objížďka stanovena není,“ doplnil Nakládal.

Ačkoli jde o pouhých tři sta metrů silnice uzavírky, někteří řidiči se příštích týdnů děsí.

„Samozřejmě jsme přes Šárku jezdili, když jsme se chtěli dostat na dálnici do Brna. Pokud to bude uzavřené, tak si nedovedu představit, co to způsobí v centru,“ odtušil jeden z prostějovských řidičů, který s rodinou často jezdí do Brna k lékaři.

„Na některých křižovatkách se už teď musí dlouho čekat a bude to ještě horší. Objet se to rychle nijak nedá, leda kličkovat po městě nebo jet úplně na druhou stranu Prostějova,“ dodal.

Radnice: Přinese to komplikace, ale opravy už nešlo odkládat

Prostějovská radnice připouští, že v dopravě mohou v příštích týdnech nastat komplikace. Opravy nejstaršího a nejzanedbanějšího sídliště Šárka však podle ní už nešlo dál odkládat a kvůli možnosti získat dotace navíc práce musí pokračovat v předem naplánovaných etapách.

„Šárkou si lidé zkracují cestu, a proto jsme na uzavírku upozorňovali už dopředu. Ale nedá se to ovlivnit. Není to navíc úplná uzavírka, ale pouze částečná, takže počítáme s tím, že to nějakou další dopravní zátěž může přinést, ale že si řidiči své objížďky najdou,“ reagovala mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Každá uzavírka nějaké významnější trasy podle ní vždy způsobí problém v dopravě na dalším místě.

„Projeví se to v tom, že se někde začne tvořit víc kolon než dřív,“ připustila Gáborová.

Stavební boom a odříznutý Žešov

V prostějovské dopravě však mohlo být ještě hůř. Na letošek má totiž radnice naplánovanou také celkovou opravu další výpadovky – směrem na Plumlov a Boskovice.

„Oprava Plumlovské ulice bude zahájena až na podzim, po dokončení rekonstrukce Brněnské ulice. Kvůli souběhu oprav by město Prostějov bylo neprůjezdné,“ sdělila primátorka Alena Rašková.

Na současný stavební boom v dopravě hodně doplatili také obyvatelé prostějovské místní části Žešov. A to dokonce dvakrát.

Kvůli opravám brněnské výpadovky je totiž uzavřen most přes dálnici, takže čtvrť zůstala od Prostějova v podstatě odříznutá a obyvatelé musí do města jezdit složitě přes Určice. Uzavírka mostu navíc odsunula celkovou rekonstrukci rozbitého průtahu Žešovem, kterou radnice slibuje už roky.

„Práce měly odstartovat v dubnu letošního roku. Zahájení rekonstrukce místní komunikace v Žešově však bude možné až koncem léta, kdy bude opravovaný úsek přilehlé silnice uveden do zkušebního provozu,“ vysvětlil náměstek primátorky Prostějova Zdeněk Fišer.

Žešov tak čeká rekonstrukce páteřní komunikace včetně dešťové kanalizace a rozšíření stávajících parkovacích a odstavných stání spolu s opravami veřejného osvětlení. Stavební práce budou z technických a provozních důvodů rozděleny do dvou čtyřměsíčních etap. Náklady činí 13,5 milionu korun.