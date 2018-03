Restart nemocnice v Opočně hasne, nový majitel nestihne vymezený termín

Zastupitelé Opočna na Rychnovsku přitom nájemní smlouvu na budovu bývalé chirurgie v areálu někdejší nemocnice schválili už loni v srpnu. Investor ji však dosud nepodepsal. Radnice přijde o hodně. Místo slíbené třicetimilionové investice do oprav budovy jí zůstane prázdný zchátralý objekt a v rozpočtu díra téměř 900 tisíc korun ročně, které měla za pronájem po dobu nejméně 10 let inkasovat. Navíc bude muset sama platit údržbu.

Obnovit provoz v nejméně jedné budově opočenské nemocnice chtěla sedm let od jejího uzavření společnost FutureHealth, toho času v majetku investičního fondu Hartenberg Holding, který patří skrze firmu SynBiol do svěřenského fondu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a minoritní podíl v něm má také podnikatel Jozef Janov.

Firma chtěla v Opočně poskytovat následnou intenzivní péči a rehabilitaci. Uspěla ve výběrovém řízení ministerstva zdravotnictví na zřízení lůžek v Opočně, ale podle deníku E15 se jí nepodařilo získat doporučení pro obdobná zařízení v Praze a Libereckém kraji. Hartenberg se proto rozhodl z oblasti následné péče odejít a firmu v únoru prodal podnikateli Milanu Konvičnému, který již provozuje oddělení následné péče v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.



„Do budoucna se budeme koncentrovat na rozvoj FutureLifu, zejména v zahraničí. Ale pokud bude na domácím trhu již zaběhnuté zařízení a bude zapadat do naší koncepce, budeme o něj mít zájem,“ zdůvodnil prodej jednatel Hartenberg Holdingu Jozev Janov. FutureLife je další z holdingových firem, zabývá se reprodukční medicínou a spadá pod ní například hradecké centrum Sanus.

Město napjatě očekává na vyjádření investora

Opočenská radnice je nyní v ještě větší nejistotě než na konci loňského roku, kdy radničními chodbami kolovaly zvěsti o tom, že investor má potíže se smlouvami se zdravotními pojišťovnami.

Nemocnice Opočno Nemocnici v Opočně, v níž byla kdysi vyhlášená porodnice, interna či chirurgie, hejtmanství zrušilo v roce 2011. Marně pro ni hledalo zájemce a nakonec většinu objektů darovalo městu, protože roční náklady na údržbu prázdných budov šplhaly až k milionu korun. Kraj si nechal jen budovu léčebny dlouhodobě nemocných a laboratoř klinické biochemie, která spadá pod nemocnici v Náchodě. V dalším objektu je poliklinika s několika specialisty a v areálu sídlí také městské technické služby.

Společnost FutureHealth pod novým majitelem změnila jméno na Estrella Health a zatím není jasné, zda Milan Konvičný bude chtít v projektu lůžek a rehabilitace v Opočně pokračovat. S novináři zatím nemluví. Redakci MF DNES se ho podařilo zkontaktovat, ale vyjádření k opočenské nemocnici odmítl. Podle starostky Šárky Škrabalové (nez.) by mohlo být jasněji v tomto týdnu.

„Čekáme, až se nám vyjádří. Nyní si ucelují informace a seznamují se s celým tím projektem, který byl připravený. Rozhodnout by se měli během příštího týdne,” řekla před víkendem Škrabalová.

Už teď je ale jasné, že pokud firma bude chtít v projektu pokračovat, minimálně některými kroky si nejspíš bude muset projít znovu. Krátí se jí totiž čas. Souhlas ministerstva zdravotnictví se zřízením nových lůžek platí jen do konce března. Stejně tak smlouva s městem o budoucí nájemní smlouvě na konci měsíce zanikne. Už nyní přitom investor nemá povinnost budovu si pronajmout. Ta zanikla v únoru, když Estrella Health neměla příslib na uzavření smluv s pojišťovnami.

„Poskytovatel zdravotních služeb nás o uzavření smluvního vztahu nepožádal, tudíž o podpisu smlouvy nebylo vůbec jednáno,“ potvrdil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý.

Pokud nová lůžka v opočenské nemocnici nakonec nevzniknou, společnosti Estrella Health nehrozí žádné sankce od ministerstva zdravotnictví ani od města.

„Zahájení činnosti od prvního dubna je samozřejmě mimo realitu,“ upozornil náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Lukrativní byznys pro kraj?

Právě kraji může současná situace hrát do karet. Lukrativní lůžka následné péče by chtěl provozovat sám a z výnosů alespoň částečně sanovat ztráty v krajském zdravotnictví. Jenže loni kraj ve výběrovém řízení na nová lůžka uspěl jen částečně, a to právě v souboji s FutureHealth a jeho projektem v Opočně. Nyní tak nejspíš dostane další šanci.

„Zadal jsem vedením našich nemocnic, aby situaci sledovala. O následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči bychom samozřejmě měli zájem. Zvažujeme, pro kterou nemocnici bychom o to žádali, a budeme se snažit ta lůžka získat,“ řekl Cabicar.

V regionu jsou v počtu lůžek následné péče značné rezervy. Z krajských nemocnic jsou taková lůžka jen v Broumově. Nejspíš právě proto mají o jejich provozování v kraji zájem i další soukromé firmy. Mezi nimi třeba Nemocnice Vrchlabí ze skupiny Penta Hospitals nebo Vividus East ze Dvora Králové nad Labem. Kraj se však na soukromé projekty s přílišným nadšením nedívá.

„Vyvolá to další tenzi ve vztahu ke krajským zdravotnickým zařízením, což se týká zejména personálu,“ posteskl si Aleš Cabicar, který nyní řeší akutní nedostatek lidí na několika odděleních napříč krajskými špitály (více v článku Primáři v Náchodě se bouří kvůli nedostatku lékařů).