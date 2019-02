Auta nebo cyklisté? Křižovatka u Grandu je znovu centrem pozornosti

Vysoká koncentrace chodců, cyklistů, vozů MHD, osobních aut a do toho všeho i parkujících dodávek zásobování. Tak vypadá jedna z nejrušnějších ulic v centru Hradce Králové. Chaotickou dopravní situaci u Grandu způsobuje i to, že jedna ze zastávek je přímo v křižovatce.

Její úpravou se začalo zabývat už minulé vedení města, ale kvůli častým odmítavým reakcím plán zůstal založený v šanonech. Nová trojkoalice se nyní projekt asi za 18 milionů korun snaží oživit, přestože ztratil šanci na až 90procentní dotaci z operačního programu ITI. Oprašuje jej navzdory námitkám místních podnikatelů i názorům, že město by raději mělo lokalitu v centru proměnit v pěší zónu nebo tu aspoň regulovat vjezd zásobovacích vozů.

Křižovatku lze považovat za kostlivce po někdejším vedení, které návrhy ponechalo ležet těsně před dokončením (psali jsme v článku Proměna u hradeckého Adalbertina má zklidnit dopravu a pomoct cyklistům).

„Studie byla odhadem z 90 procent hotová. Diskutovali jsme, zda ji odložíme, anebo doděláme a rada města nakonec dospěla k závěru, že bude dokončena,“ konstatuje náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

„Projednávali jsme to, ale zatím nedošlo ke konečnému rozhodnutí. Seznámili jsme se s jednotlivými variantami, se kterými se nyní bude pracovat,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (nestr. za ODS), podle kterého má tato stavební akce navazovat na opravy Velkého náměstí, a tak nelze ani odhadovat horizont začátku oprav.

Nejvíce protestů vyvolávala favorizovaná varianta přesunout zastávku MHD z křižovatky před současnou restauraci Na Palmovce. Podnikatelé poukazují na nedostatek prostoru pro zásobovací vozy, majitelé domů se obávají přílišné statické zátěže, obyvatelé zase upozorňují na nárůst hluku. Kromě stěhování zastávky se počítá například s lépe umístěnými přechody pro chodce, živelnému přecházení silnice má zamezit zábradlí.

Jiná varianta naopak upřednostňuje posun zastávky opačným směrem - před Českou spořitelnu, ale ve hře jsou i další možnosti.

„Současná dopravní situace neodpovídá požadavkům na bezpečnost, kvalitu veřejného prostoru a moderním způsobům preference veřejné dopravy a pěších. Žádná z variant, které byly a jsou posuzovány, nezpůsobí dopravní kolaps. Některé varianty však více preferují veřejnou a nemotorovou dopravu, některé více cílí na zachování komfortního průjezdu aut,“ konstatuje Zbyněk Sperat, expert Centra dopravního výzkumu a současně předseda městské Komise pro dopravu a podporu cyklistiky.

Podle opozičního zastupitele Aleše Dohnala (Piráti) by město nemělo opakovat chybu bývalého vedení, když o výběru řešení křižovatky nepřipustilo diskusi.

„Radě města jako podklad postačila analýza Fakulty dopravy ČVUT. Vůbec pohled dopravních inženýrů nesnižuji, ale odpovědné město správnou variantu hledá i s urbanisty, architekty a dalšími odborníky. Důležitý je i pohled veřejnosti či místních podnikatelů. Velká část z nich ale zvolené řešení odmítla už před několika lety, kdy ho chtěla prosadit ještě stará koalice,“ připomíná Dohnal, podle kterého by bylo nejvhodnější, kdyby z ulice V Kopečku byl příkázaný směr jízdy doprava a křižovatka by prošla úpravami, které by zajistily lepší rozhledové poměry.

Nejdál jde v úvahách o proměně kritického dopravního uzlu předseda východočeské pobočky Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj a velký propagátor cyklodopravy Miroslav Petr, podle něhož jsou různé „šibování“ se zastávkami nebo změny vodorovného značení až druhotné.

„Ulice V Kopečku by se měla přeměnit na pěší zónu s omezeným režimem automobilové obsluhy. Dosud k tomu chyběla politická odvaha, přestože jak stávající stav, tak i dopravní průzkumy jednoznačně mluví ve prospěch preference pěší dopravy. Úsek třídy ČSA mezi Mosteckou a Divišovou ulicí a jeho odstavení od individuální automobilové dopravy by se měl odborně a nezávisle posoudit. Moderní a udržitelné řešení městské mobility však jednoznačně směřuje ke zklidňování dopravy a preference MHD, pěší a cyklistické dopravy,“ upozorňuje Petr.

„Křižovatka u Grandu je velmi důležitý dopravní uzel, který bude navazovat na zrekonstruované Velké náměstí, takže o pěší zóně podle mě nemůže být řeč,“ doplňuje hradecký primátor.

Podle Dohnala by město možná mohlo počkat. „O kompletní změně Grandu včetně toho, že by se z něj mohl stát přestupní uzel mezi MHD a části příměstských autobusů, by město mělo uvažovat v horizontu přibližně deseti let. Tehdy to bude kvůli postupně otvíraným nadřazeným komunikacím - jakou jsou například D35 a severní obchvat - dávat smysl. Do té doby zákonitě vždy vznikne drahý kočkopes.“

S tímto výkladem se však zřejmě jen těžko budou ztotožňovat cyklisté. „Téměř jakákoli změna bude jen k lepšímu. V celém městě se na kole necítím tak bezmocný jako ve výjezdu z ulice V Kopečku na třídu Československé armády,“ říká například Jaromír Kopecký.