Ministerská zelená pro další těžbu v dole Bílina s sebou nese 31 podmínek

Prolomené limity Severočeské doly teď mají povolenou těžbu uhlí v lomu Bílina do roku 2030 a nyní žádají o prodloužení povolení do roku 2035.

Děje se tak díky prolomení limitů vládou v roce 2015, kdy se zároveň rozhodlo o jejich zachování v lomu ČSA.

Za limity se otevřela nová plocha pro těžbu o rozloze několika kilometrů čtverečních.

Odhaduje se, že v případě potřeby by mohly být v lokalitě zásoby uhlí až do roku 2050.