Stříbrné údolí má propojit a oživit celou Jihlavu, je to práce na léta

Prostor podél toku řek Jihlavy a Jihlávky propojuje na jedné ose střediska, jako je sportovně-relaxační areál Český mlýn, zábavní park Robinson, zoo a konečně i halu Modety, která má být klíčovým místem tohoto projektu nazvaného Stříbrného údolí. V něm vedení Jihlavy spatřuje obrovský potenciál rozvoje města.



A právě symbolicky v areálu bývalé továrny Modeta, kterou před časem magistrát odkoupil, se uskutečnilo setkání vedení města s veřejností, kde představilo obsah této ideové urbanistické studie. V ní se soustřeďuje spousta nápadů a záměrů na oživení a ještě lepší zpřístupnění této lokality.

„Po zapracování připomínek veřejnosti předložíme tuto ideu ke schválení zastupitelstvu. O jednotlivých samostatných projektech v rámci Stříbrného údolí pak bude vždy znovu rozhodovat zastupitelstvo. Pořád jsme zatím ve fázi vize,“ upozorňuje primátorka Karolína Koubová.

„Z mého pohledu má toto území největší rozvojový potenciál pro celou Jihlavu. Ve chvíli, kdy na tom začneme pracovat, to bude velice pozitivně ovlivňovat celé okolní území. Ale není to věc, která by se udělala za rok či dva. Je to práce klidně na dvacet let,“ dodala.

Osm lokalit, sedm principů

Území je ve studii, která má šedesát stran, rozděleno do osmi lokalit. Jsou to tyto: V Ráji, Stará plovárna, Modeta a zoo, Heulos a letní kino, Soutok Jihlavy a Jihlávky, Český mlýn, Staré Hory a Starohorský náhon. Autoři ve studii vždy popisují hodnoty daného místa, pojmenovávají konkrétní problémy, navrhují jejich řešení a nastiňují potenciál rozvoje.

Ten se nese v sedmi základních principech. „Je to řeka ve městě, dále pak zelený koridor, vyvážení zájmu chodců a cyklistů, kontakt s historií města, zázemí pro aktivity, prostor přátelský dětem. A sedmým bodem je spolupráce s aktéry, ať už to jsou obyvatelé dotčených oblastí, nebo firmy,“ vyjmenoval manažer projektu Jakub Deml.

Podle této vize by se například regulovaný tok řeky Jihlavy a Jihlávky s protipovodňovými břehy měl v některých částech víc přiblížit lidem tak, aby u ní mohli pohodlněji spočinout a dotknout se jí. Bylo by to možné například v areálu Motorpalu, Českého mlýna, Modety nebo Staré plovárny.

„Jsme v kontaktu s Povodím Moravy. Víme, že toho lze dosáhnout, příkladem budiž například Pardubice,“ uvedla Tereza Kafková z útvaru městského architekta.

Pro pěší, cyklisty i rodiny

Stříbrné údolí by mělo propojovat celé město a mělo by být snadno přístupné pro pěší, cyklisty i rodiny s kočárky a v celé délce průchozí.

„Cesta by neměla být soubojem s auty. Nyní je kontinuálnost narušena silničním provozem a s tím se chceme vypořádat,“ připomíná Deml.

Jako příklad uvádí lokalitu u haly SK Jihlava u Okružní ulice, kde by bylo možné zpřístupnit břeh s alternativní pěší trasou podél řeky Jihlávky. V plánu jsou rovněž nová přemostění řeky Jihlavy, například u zábavního parku Robinson, nebo rekonstrukce lávky u Hellerova zámečku.

Studie se věnuje i možnostem nastavit vyvážený prostor pro chodce a cyklisty. „Víme, že na některých smíšených stezkách dochází ke konfliktům mezi pěšími a cyklisty. Někde chceme dát přednost jenom chodcům - například v části od Starých Hor k Rantířovu. Naší ambicí není stavět nové asfaltové cyklostezky,“ poznamenal Jakub Deml.

Stříbrné údolí je také místo, kudy procházela historie Jihlavy, kde se těžilo stříbro, kde je i Starohorský náhon, který do Jihlavy přiváděl z Rantířova vodu pro pohon vodotěžných strojů a umožňoval tak těžbu stříbra ve štole sv. Jiří ve Starých Horách.

Jedná se o lokalitu cennou přírodním charakterem i historickým významem. „Rádi bychom toto místo popularizovali,“ dodal Deml.

Prostor přátelský dětem

Podstatným bodem celé studie je rozvoj dalšího zázemí pro sport a trávení volného času. V lokalitě Český mlýn by mohly vzniknout například půjčovny kol, koloběžek a inline bruslí. Rozšířit by se mohlo i workoutové hřiště a další atrakce pro starší děti a teenagery. V této lokalitě chybí podle autorů studie větší zázemí pro návštěvníky. Například uzamykatelné skříňky, gastroslužby, ale třeba i lavičky.

Celé Stříbrné údolí by mělo být také prostorem přátelským dětem. „To je místo, kde se děti cítí bezpečně. A takové místo je přívětivé pro všechny věkové kategorie,“ připomíná Deml.

Nad podobou Stříbrného údolí magistrát diskutoval s veřejností, ale možnost vyjádřit se měly i děti z jihlavských základních škol. Na základě jejich návrhů by se zanedlouho v některých lokalitách měly objevovat drobné herní prvky, které si samy navrhly.

„Jedná se například o různá bludiště nebo ‚skákačky‘, které budou jednoduše nasprejované na zemi. To je první vlaštovka, která by se ve Stříbrném údolí měla objevit nejdříve. Začínat budeme od těchto drobných záležitostí, které nevyžadují tak velké finanční náklady. Čekají nás totiž jiné velké investiční akce, jako je Horácký zimní stadion nebo centrální dopravní terminál. Víme také, že se změní dotační programy EU a už nebudeme mít možnost čerpat tolik peněz jako dříve. Zlaté časy, kdy se dalo z EU čerpat 80 až 90 procent, skončily,“ říká primátorka Koubová.

Modeta se má otevřít do jara 2020

Velké projekty tak budou muset chvíli počkat. To je i případ tovární haly Modety, kterou začne město připravovat zatím jenom k dočasnému využívání.

Magistrát plánuje oživit a zpřístupnit veřejnosti nevyužité prostory do jara 2020, je to zhruba 1 500 metrů čtverečních prostoru. Měla by tam vzniknout například herna pro děti, kavárna nebo výstavní síň.

„V tuto chvíli se schvaluje projektová dokumentace. Chceme, aby to tam začalo žít a nechátralo to. Proto jsme prosazovali dočasné využití. Víme, že to, abychom do toho teď investovali 200 milionů, není možné,“ dodala Koubová.

Do budoucna by tovární hala Modety měla být hlavní branou pro vstup do Stříbrného údolí a poskytne i prostor pro rozvoj jihlavské zoo. Nabídnout by mohla i ubytování, gastroslužby a návštěvnické centrum.